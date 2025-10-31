प्रतापगढ़ शहर कोतवाल लाइन हाजिर, विवेचना में लापरवाही बरतने पर आइजी ने दी थी प्रतिकूल प्रविष्ट, किसे मिला चार्ज?

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जिले के शहर कोतवाल पर एसपी का डंडा चला तो उन्हें अपने पद से हटना पड़ा। आइजी ने उन्हें प्रतिकूल प्रविष्ट दी तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है।

इंस्पेक्टर नीरज यादव को आइजी ने दी थी प्रतिकूल प्रविष्टि

बताया जाता है कि विवेचना में लापरवाही करने पर आइजी द्वारा इंस्पेक्टर नीरज यादव को दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि पर उनको शहर कोतवाल पद से हटा दिया गया। एसपी दीपक भूकर ने उनको लाइन हाजिर कर दिया है।