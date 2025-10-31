Language
    प्रतापगढ़ शहर कोतवाल लाइन हाजिर, विवेचना में लापरवाही बरतने पर आइजी ने दी थी प्रतिकूल प्रविष्ट, किसे मिला चार्ज?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:21 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के शहर कोतवाल नीरज यादव को विवेचना में लापरवाही के चलते लाइन हाजिर कर दिया गया है। आइजी ने प्रतिकूल प्रविष्टि दी थी जिसके बाद एसपी दीपक भूकर ने यह कार्रवाई की। उनकी जगह जेठवारा के इंस्पेक्टर सुभाष यादव को शहर कोतवाल बनाया गया है। कोतवाली देहात के कोतवाल विजय कांत सत्यार्थी अब जेठवारा के प्रभारी निरीक्षक होंगे, और मकंद्रूगंज चौकी प्रभारी पुष्पराज सिंह को कोतवाली देहात की कमान सौंपी गई है।

    प्रतापगढ़ के शहर कोतवाल पद से हटाए गए, एसपी ने किया लाइन हाजिर।

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जिले के शहर कोतवाल पर एसपी का डंडा चला तो उन्हें अपने पद से हटना पड़ा। आइजी ने उन्हें प्रतिकूल प्रविष्ट दी तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है।

    इंस्पेक्टर नीरज यादव को आइजी ने दी थी प्रतिकूल प्रविष्टि

    बताया जाता है कि विवेचना में लापरवाही करने पर आइजी द्वारा इंस्पेक्टर नीरज यादव को दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि पर उनको शहर कोतवाल पद से हटा दिया गया। एसपी दीपक भूकर ने उनको लाइन हाजिर कर दिया है।

    फतेहपुर कार्यकाल के दौरान केस में बैड इंट्री मिली

    फतेहपुर में कार्यकाल के दौरान एक केस में नीरज यादव को यह बैड इंट्री मिली है। एसपी ने उनकी जगह जेठवारा के इंस्पेक्टर सुभाष यादव को नया शहर कोतवाल बनाया है। इसके साथ ही कोतवाली देहात के कोतवाल विजय कांत सत्यार्थी को जेठवारा का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है।

    मकंद्रूगंज चौकी प्रभारी को कोतवाली देहात की कमान 

    इसी क्रम में बेहतर कार्य करने के कारण मकंद्रूगंज चौकी प्रभारी पुष्पराज सिंह कोतवाली देहात की कमान एसपी ने सौंपी है।

