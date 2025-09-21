Nepal-India Trade Relations : नेपाल के माहौल में आए खटास से बेल्हा का आंवला लाएगा मिठास, किसान होंगे मालामाल

Nepal-India Trade Relations इस साल प्रतापगढ़ से आंवले की सीधे सप्लाई नेपाल के लिए होने जा रही है। इसके लिए यहां के व्यापारी नेपाल के हालात पर नजर रखे हुए हैं। सीधी सप्लाई होने से प्रतापगढ़ के किसानों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं होगी। यहां के किसानों को उचित दाम मिल सकेगा।

संसू, जागरण, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब यहां का आंवला नेपाल में भी छाएगा। नेपाल में हालात सामान्य हुए तो वहां के लोग प्रतापगढ़ के अमृतफल आंवले का स्वाद चखेंगे। वहां पर पहली बार सीधी सप्लाई भेजने के लिए व्यापारी नेपाल की स्थिति पर नजर गड़ाए हुए हैं। इससे जहां किसानों को आंवले का उचित दाम मिल सकेगा, वहीं आंवले को मुकाम भी मिलेगा।

अभी तक आंवला गोरखपुर, मुजफ्फरपुर व पटना की मंडी के माध्यम से नेपाल जाता था, लेकिन इस साल बेल्हा से सीधे सप्लाई नेपाल के लिए होने जा रही है। इसके लिए व्यापारी नेपाल के हालात पर नजर रखे हैं। नेपाल के माहौल में आए खटास से आंवला मिठास लाएगा। जैसे ही नेपाल की स्थिति सामान्य होगी तो बेल्हा का आंवला सीधे तौर पर नेपाल जाने लगेगा।