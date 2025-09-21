Nepal-India Trade Relations : नेपाल के माहौल में आए खटास से बेल्हा का आंवला लाएगा मिठास, किसान होंगे मालामाल
Nepal-India Trade Relations इस साल प्रतापगढ़ से आंवले की सीधे सप्लाई नेपाल के लिए होने जा रही है। इसके लिए यहां के व्यापारी नेपाल के हालात पर नजर रखे हुए हैं। सीधी सप्लाई होने से प्रतापगढ़ के किसानों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं होगी। यहां के किसानों को उचित दाम मिल सकेगा।
संसू, जागरण, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब यहां का आंवला नेपाल में भी छाएगा। नेपाल में हालात सामान्य हुए तो वहां के लोग प्रतापगढ़ के अमृतफल आंवले का स्वाद चखेंगे। वहां पर पहली बार सीधी सप्लाई भेजने के लिए व्यापारी नेपाल की स्थिति पर नजर गड़ाए हुए हैं। इससे जहां किसानों को आंवले का उचित दाम मिल सकेगा, वहीं आंवले को मुकाम भी मिलेगा।
अभी तक आंवला गोरखपुर, मुजफ्फरपुर व पटना की मंडी के माध्यम से नेपाल जाता था, लेकिन इस साल बेल्हा से सीधे सप्लाई नेपाल के लिए होने जा रही है। इसके लिए व्यापारी नेपाल के हालात पर नजर रखे हैं। नेपाल के माहौल में आए खटास से आंवला मिठास लाएगा। जैसे ही नेपाल की स्थिति सामान्य होगी तो बेल्हा का आंवला सीधे तौर पर नेपाल जाने लगेगा।
बिहार के मोतिहारी के संजय शाह इस बार सीधे तौर पर नेपाल में आंवले का कारोबार करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीजन में राेजाना छह टन आंवला नेपाल भेजा जाएगा। इसके लिए सोनौली बार्डर से अनुमति मिल गई है। उन्होंने बेल्हा व नेपाल की मंडी के व्यापारियों से संपर्क साधा है।
आढ़ती मोहित सिंह और रमेश यादव ने बताया कि पहली बार सीधे तौर पर नेपाल में आंवले की सप्लाई होने जा रही है। मंडी समिति के सचिव अमित गुप्ता ने बताया कि कई व्यापारी नेपाल में सीधे तौर पर आंवला भेजने की बात कर रहे हैं। अगर नेपाल से आंवले का व्यापार होगा तो इसका फायदा आंवला कारोबार को होगा। किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा।
आंवला में मौजूद गुण शरीर की इम्युनिटी बढ़ाते हैं और साथ ही कई बीमारियों को जड़ से भी खत्म करता है। आंवला डायबिटीज से परेशान लोगों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। दरअसल, आंवले में क्रोमियम तत्व पाए जाते हैं, जो इंसुलिन हारमोंस को मजबूत कर खून में शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं।
