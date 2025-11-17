Language
    प्रतापगढ़ में फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनाने वाले 7 जन सेवा केंद्रों पर होगी कार्रवाई, लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:03 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में किसान पंजीकरण में लापरवाही बरतने वाले सात जन सेवा केंद्रों के लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश की गई है। डीएम के निर्देश पर एग्री स्टैक योजना के तहत ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने पंजीकरण में सुस्ती दिखाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव ने शिविर में किसानों का पंजीकरण भी किया।

    प्रतापगढ़ में बिहार विकास खंड के खटवारा में आयोजित कैंप में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराते उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव। जागरण

    संसू, जागरण, प्रतापगढ़। फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनाने वाले सात जन सेवा केंद्रों का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई है। डीएम के निर्देश के क्रम में एग्री स्टैक योजनांतर्गत फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने के लिए जनपद में विशेष अभियान का आयोजन करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कैंप का आयोजन किया जा रहा है।

    सीडीओ ने कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया

    इसमें कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्मिक, लेखपाल, पंचायत सहायक एवं जनसेवा केंद्र संचालकों द्वारा संयुक्त रूप से अवशेष कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री बनाई जा रही है। जनपद की प्रगति धीमी होने के कारण मुख्य विकास अधिकारी ने इस महत्वपूर्ण कार्य में शिथिलता बरतने वाले कार्मिकों पर तत्काल कार्रवाई का सख्त निर्देश दिया है।

    7 जनसेवा केंद्र संचालकों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनाई  

    जांच में पता चला कि जनपद के कुल सात जनसेवा केंद्र संचालकों द्वारा एक भी फार्मर रजिस्ट्री नही बनाई गई है। उनके लाइसेंस को निरस्त किए जाने की संस्तुति प्रदान की गई है। इनमें सुनीता देवी, औरीपुर नौगीर,लालगंज, कृष्ण कुमार धुरिया, कटेहती, लालगंज, अरूनेश प्रताप यादव, कोठियारी, रानीगंज, दिलीप कुमार,रामदास पट्टी, कुंडा, लवकुश सिंह, मादीपुर, लालगंज, उमेश यादव, पटहटिया कला, रानीगंज तथा मुकुल साहू, कुंडा शामिल हैं।

    लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति 

    उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव ने बताया कि इन सभी के लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई है। वहीं उप कृषि निदेशक ने सोमवार को बिहार विकास खंड के खटवारा में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हुसैन खान के संयोजन में आयोजित कैंप में पहुंचकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वयं बैठकर कुछ किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराई। इस मौके पर बीज केंद्र प्रभारी उपेंद्र श्रीवास्तव प्राविधिक सहायक अशोक कुमार एटीएम विक्रम कुमार आदि मौजूद रहे।

