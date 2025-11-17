प्रतापगढ़ में फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनाने वाले 7 जन सेवा केंद्रों पर होगी कार्रवाई, लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति

संसू, जागरण, प्रतापगढ़। फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनाने वाले सात जन सेवा केंद्रों का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई है। डीएम के निर्देश के क्रम में एग्री स्टैक योजनांतर्गत फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने के लिए जनपद में विशेष अभियान का आयोजन करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कैंप का आयोजन किया जा रहा है।

सीडीओ ने कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया इसमें कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्मिक, लेखपाल, पंचायत सहायक एवं जनसेवा केंद्र संचालकों द्वारा संयुक्त रूप से अवशेष कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री बनाई जा रही है। जनपद की प्रगति धीमी होने के कारण मुख्य विकास अधिकारी ने इस महत्वपूर्ण कार्य में शिथिलता बरतने वाले कार्मिकों पर तत्काल कार्रवाई का सख्त निर्देश दिया है।

7 जनसेवा केंद्र संचालकों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनाई जांच में पता चला कि जनपद के कुल सात जनसेवा केंद्र संचालकों द्वारा एक भी फार्मर रजिस्ट्री नही बनाई गई है। उनके लाइसेंस को निरस्त किए जाने की संस्तुति प्रदान की गई है। इनमें सुनीता देवी, औरीपुर नौगीर,लालगंज, कृष्ण कुमार धुरिया, कटेहती, लालगंज, अरूनेश प्रताप यादव, कोठियारी, रानीगंज, दिलीप कुमार,रामदास पट्टी, कुंडा, लवकुश सिंह, मादीपुर, लालगंज, उमेश यादव, पटहटिया कला, रानीगंज तथा मुकुल साहू, कुंडा शामिल हैं।