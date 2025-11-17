प्रयागराज साधन सहकारी समितियों के महाअभियान में फिसड्डी, मंडल में 11वां और जनपद में 33वां स्थान पर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। साधन सहकारी समितियों में सदस्यता का महाअभियान चल रहा है। किसानों को शेयर बेचे जा रहे हैं और सदस्यता दिलाई जा रही है। इसमें प्रयागराज की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। बात मंडल स्तर की करें तो इसमें प्रयागराज टाप पांच से भी बाहर है। प्रयागराज मंडल का छठं स्थान है। वहीं जनपदों की सूची में स्थिति और भी खराब है। चार जनपदों में से एक भी टाप-10 में जगह नहीं बना पा रहा है।

12 सितंबर से शुरू हुआ अभियान केंद्र सरकार सहकार से समृद्धि का नारा दे रही है। साधन सहकारी समितियों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसा तभी होगा तब अधिक से अधिक किसान समितियों से जुड़े। इसी को देखते हुए 12 सितंबर से सदस्यता का महा अभियान शुरू है जो 30 नवंबर तक चलाया जाएगा।

टाप 10 में प्रयागराज जनपद नहीं यही नहीं मंडल में चार जनपद प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर हैं। इनमें से एक भी जिला 75 जनपदों की टाप-10 सूची में जगह नहीं बना पाया है। इसमें प्रयागराज का 33वां स्थान है। कौशाम्बी 46वें, फतेहपुर 48वें और प्रतापगढ़ 55वें पायदान पर है। अधिकारी अभियान में तेजी लाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है।

प्रयागराज मंडल के जनपदों में अभियान की स्थिति जनपद - समितियां - बने सदस्य - प्रति समिति सदस्य का औसत - जनपद में स्थान प्रयागराज - 238 - 57215 - 240 - 33वां

कौशाम्बी - 95 - 18196 - 191 - 46वां

फतेहपुर - 163 - 30530 - 187 - 48वां

प्रतापगढ़ - 172 - 30355 - 176 - 55वां

नोट - यह आंकड़े 15 नवंबर तक के अपडेट हैं।