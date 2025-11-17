Language
    प्रयागराज साधन सहकारी समितियों के महाअभियान में फिसड्डी, मंडल में 11वां और जनपद में 33वां स्थान पर

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:24 PM (IST)

    प्रयागराज में साधन सहकारी समितियों के सदस्यता महाअभियान की स्थिति ठीक नहीं है। मंडलों में प्रयागराज का 11वां स्थान है, जबकि जनपदों में यह 33वें पायदान पर है। 12 सितंबर से चल रहे इस अभियान में प्रयागराज मंडल और जनपद दोनों ही फिसड्डी साबित हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि समितियों के सचिवों की हड़ताल के कारण अभियान में अपेक्षित गति नहीं आ पाई। अब इसे तेज करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

    साधन सहकारी समितियों के महाअभियान में प्रयागराज की स्थिति ठीक नहीं, अफसर सिर्फ कोरम पूरा कर रहे हैं। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। साधन सहकारी समितियों में सदस्यता का महाअभियान चल रहा है। किसानों को शेयर बेचे जा रहे हैं और सदस्यता दिलाई जा रही है। इसमें प्रयागराज की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। बात मंडल स्तर की करें तो इसमें प्रयागराज टाप पांच से भी बाहर है। प्रयागराज मंडल का छठं स्थान है। वहीं जनपदों की सूची में स्थिति और भी खराब है। चार जनपदों में से एक भी टाप-10 में जगह नहीं बना पा रहा है।

    12 सितंबर से शुरू हुआ अभियान

    केंद्र सरकार सहकार से समृद्धि का नारा दे रही है। साधन सहकारी समितियों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसा तभी होगा तब अधिक से अधिक किसान समितियों से जुड़े। इसी को देखते हुए 12 सितंबर से सदस्यता का महा अभियान शुरू है जो 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। 

    प्रयागराज मंडल व जनपद दोनों फिसड्डी

    महा अभियान में प्रयागराज मंड

    ल और जनपद दोनों की प्रदेश स्तर पर स्थिति काफी खराब है। प्रति समिति 273 सदस्य बनाकर मेरठ प्रदेश के 18 मंडलों में टाप पर है। मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, सहारनपुर ने भी टाप-पांच में जगह बना रखी है। जबकि, अभियान में सुस्ती के कारण प्रयागराज मंडल को 11वां स्थान मिला है। इस मंडल में 668 साधन सहकारी समितियां हैं। औसत 212 सदस्य प्रति समिति बनाए जा रहे हैं।

    टाप 10 में प्रयागराज जनपद नहीं 

    यही नहीं मंडल में चार जनपद प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर हैं। इनमें से एक भी जिला 75 जनपदों की टाप-10 सूची में जगह नहीं बना पाया है। इसमें प्रयागराज का 33वां स्थान है। कौशाम्बी 46वें, फतेहपुर 48वें और प्रतापगढ़ 55वें पायदान पर है। अधिकारी अभियान में तेजी लाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है।

    प्रयागराज मंडल के जनपदों में अभियान की स्थिति

    जनपद - समितियां - बने सदस्य - प्रति समिति सदस्य का औसत - जनपद में स्थान

    प्रयागराज - 238 - 57215 - 240 - 33वां
    कौशाम्बी - 95 - 18196 - 191 - 46वां
    फतेहपुर - 163 - 30530 - 187 - 48वां
    प्रतापगढ़ - 172 - 30355 - 176 - 55वां
    नोट - यह आंकड़े 15 नवंबर तक के अपडेट हैं।

    क्या कहते हैं अधिकारी

    प्रयागराज मंडल के संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सोमी सिंह का कहना है कि सदस्यता के महा अभियान के शुरुआती दौर में ही साधन सहकारी समितियों के सचिवों की हड़ताल हो गई थी। पूर्वांचल में यह काफी प्रभावी रही। इसके कारण यहां सदस्यता अभियान को अपेक्षित गति नहीं मिल पाई। अब इसे रफ्तार देने के प्रयास किए जा रहे हैं। तहसील व ब्लाकवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नियमित इसकी समीक्षा भी की जा रही है।