    प्रतापगढ़ में 6 वर्षीय बालक का बाग में मिला शव, बरात में शामिल होने गया था, परिवार के सदस्यों ने हत्या की जताई आशंका

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 01:04 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के अंतू इलाके में एक दुखद घटना हुई। छह वर्षीय बालक यश, जो बारात में शामिल होने गया था, सोमवार सुबह बाग में मृत पाया गया। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बालक के गायब होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की थी। शव मिलने पर एसपी दीपक भूकर ने घटनास्थल का दौरा किया और परिवार से पूछताछ की।

    Hero Image

    प्रतापगढ़ के अंतू इलाके में छह वर्षीय बालक के बाग में मृत मिलने के बाद घटनास्थल की जांच करते पुलिस अधिकारी। जागरण 

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जनपद के अंतू इलाके में खौफनाक घटना हुई। अपने परिवार के सदस्यों के साथ बरात में शामिल होने गए छह वर्षीय बालक का बाग में सोमवार सुबह शव मिला। जानकारी होने पर परिवार के लोग बिलखते हुए पहुंचे। उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंतू क्षेत्र के चौबेपुर का रहने वाला था यश 

    अंतू थाना क्षेत्र के चौबेपुर निवासी बाबूलाल वर्मा का छह वर्षीय पुत्र यश परिवार के सदस्यों के साथ रविवार को घर के बगल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गया था। बताया जाता है कि वहां से आधी रात वह अचानक गायब हो गया।

    काफी खोजबीन के बाद भी रात में नहीं पता चला 

    जब काफी देर तक यश को लोगों ने नहीं देखा तो उसे खोजने लगे। काफी खोजबीन के बाद भी जब यश का सुराग नहीं लगा तो रात में ही स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस गांव पहुंची फिर ढूंढा गया  लेकिन पता नहीं चला।

    एसपी ने जांच-पड़ताल के बाद स्वजन से पूछताछ की

    सोमवार सुबह करीब सात बजे घर से करीब दो सौ मीटर दूर स्थित एक बाग में घायल अवस्था में यश को ग्रामीणों ने देखा। तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां डाॅक्टरोने मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोग यश की हत्या की आशंका जता रहे हैं। जानकारी होने पर एसपी दीपक भूकर भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की जांच-पड़ताल के बाद परिवार के लोगों से पूछताछ किया।

