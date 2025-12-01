प्रतापगढ़ में 6 वर्षीय बालक का बाग में मिला शव, बरात में शामिल होने गया था, परिवार के सदस्यों ने हत्या की जताई आशंका

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जनपद के अंतू इलाके में खौफनाक घटना हुई। अपने परिवार के सदस्यों के साथ बरात में शामिल होने गए छह वर्षीय बालक का बाग में सोमवार सुबह शव मिला। जानकारी होने पर परिवार के लोग बिलखते हुए पहुंचे। उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है।

अंतू क्षेत्र के चौबेपुर का रहने वाला था यश अंतू थाना क्षेत्र के चौबेपुर निवासी बाबूलाल वर्मा का छह वर्षीय पुत्र यश परिवार के सदस्यों के साथ रविवार को घर के बगल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गया था। बताया जाता है कि वहां से आधी रात वह अचानक गायब हो गया।

काफी खोजबीन के बाद भी रात में नहीं पता चला जब काफी देर तक यश को लोगों ने नहीं देखा तो उसे खोजने लगे। काफी खोजबीन के बाद भी जब यश का सुराग नहीं लगा तो रात में ही स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस गांव पहुंची फिर ढूंढा गया लेकिन पता नहीं चला।