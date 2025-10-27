Language
    प्रतागपढ़ में फिजियोथेरेपी क्लीनिक संचालक से लाखों की लूट, बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने रानीगंज में वारदात को दिया अंजाम

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 01:44 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के रानीगंज में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक फिजियोथेरेपी क्लीनिक के संचालक से लाखों की लूटपाट की। बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की और सोने की चेन, अंगूठी और 6,500 रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस का खोखा बरामद किया है। एसपी ने घटना का शीघ्र खुलासा करने और बदमाशों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे बदमाशों की तलाश कर रही है।

    Hero Image

    प्रतापगढ़ के रानीगंज में फिजियोथेरेपी क्लीनिक संचालक से लूट की घटना के बाद मौके पर जानकारी लेते एसपी दीपक भूकर। जागरण 

    संसू, जागरण, रानीगंज (प्रतापगढ़)। जनपद के रानीगंज में नकाबपोश बदमाशों ने फिजियोथेरेपी क्लीनिक के संचालक से रविवार रात में लूटपाट की। बाइक सवार बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। इसके बाद भुक्तभोगी के शोर मचाने पर बदमाश भाग निकले। सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके से पुलिस ने दो कारतूस का खोखा बरामद किया है।

    एसपी ने सीओ से घटना के शीघ्र राजफाश का दिया निर्देश

    लूट की जानकारी होने पर रात में ही पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। सीओ, एसओ को घटना का राजफाश करके बदमाशों की शीघ गिरफ्तारी के निर्देश दिए। घटना रविवार की देर शाम 9:30 बजे रानीगंज थाना के रानीगंज पट्टी मार्ग पर पचरास गांव के पास हुई। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

    बाइक से गिर गए थे डाॅ. आशीष गुप्ता

    रानीगंज के लच्छीपुर बाजार निवासी डॉ. आशीष गुप्ता की रानीगंज चौराहा स्थित फिजियोथेरेपी क्लीनिक है। रविवार रात करीब 9:30 बजे वे बाइक से घर जा रहे थे, तभी रानीगंज-पट्टी मार्ग पर पचरास पेट्रोल पंप के पास पीछे से बाइक पर सवार होकर आए तीन नकाबपोश बदमाशों ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर रोक लिया। डॉ. गुप्ता ने विरोध किया तो बदमाशों ने तमंचा से फायरिंग कर दी। इससे हडबड़ा कर डॉ. गुप्ता बाइक समेत सड़क पर गिर गए।

    तमंचे की नोक पर लूट के बाद फरार हो गए बदमाश

    जब डॉक्टर गुप्ता गिर गए तो बदमाशों ने तमंचे की नोक पर उनसे सोने की चेन, अंगूठी और 6,500 रुपये नकद लूट लिए और रानीगंज की ओर फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और रानीगंज पुलिस को सूचना दी।

    घटनास्थल से कारतूस और खोखा बरामद

    रानीगंज थानाध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मौके से पुलिस ने कारतूस खोखा भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर व एएसपी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर सीओ विनय प्रभाकर साहनी व थानाध्यक्ष प्रभात सिंह को घटना का राजफाश करने और बदमाशों को गिरफ्तारी के निर्देश दिए। सीओ को सख्त निर्देश दिया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    सीसीटीवी फुटेज के सहारे बदमाशों की तलाश 

    सीओ के नेतृत्व में पुलिस  बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस की टीमें सक्रिय कर दी गई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हैं। लेकिन अभी तक सीओ के नेतृत्व में टीम को कोई सफलता नहीं मिल सकी है। थानाध्यक्ष प्रभात सिंह का कहना है कि घटनास्थल से कारतूस का खोखा बरामद हुआ हैं। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश की जा रही है।

    लच्छीपुर प्रधान के भतीजे हैं भुक्तभोगी

    डॉ. आशीष गुप्ता ग्राम लच्छीपुर के ग्राम प्रधान के भतीजे हैं। इस वारदात के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश किया जाएगा। वहीं, ग्रामीणों ने रात में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके।

