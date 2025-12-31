माघ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की राह होगी आसान, प्रयागराज रूट पर बढ़ाई जाएगी इलेक्ट्रिक बसों की संख्या
माघ मेले के दौरान प्रयागराज से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज की अटल सेवा आसान होगी। इलेक्ट्रिक बसों की संख्या छह से बढ़ाकर दस की जाएगी। ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण प्रतापगढ़। प्रयागराज से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं की राह रोडवेज की अटल सेवा आसान करेगी। माघ मेले के दृष्टिगत प्रयागराज से अयोध्या के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मौजूदा समय में छह इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो रहा है, जबकि यह संख्या दस की जाएगी।
प्रतापगढ़ डिपो से कुल 92 बसों का संचालन होता है। दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गोंडा, बहराइच, अमेठी, सुलतानपुर सहित रूट पर बसें चलती हैं। इसके अलावा इन जिलों से रोडवेज बसें भी जिले से होकर गुजरती हैं।
अब प्रयागराज और प्रतापगढ़ डिपो के अफसरों का पूरा ध्यान माघ मेले पर है। निर्धारित रूट के साथ ही अफसरों का ध्यान उन ग्रामीण रूटाें पर भी रहेगा, जहां से सवारियां निकलती हैं। इस पर भी सर्वे किया जा रहा है। ऐसे रूटों पर स्नान पर्व के दौरान बसों का संचालन किया जाएगा।
चौराहों से भी बसें निकलेंगी। इसके अलावा प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के बाद स्नानार्थी रामलला के दर्शन के लिए भी जाते हैं। इससे इस रूट पर यात्रियों का अधिक दबाव रहता है। वह अटल सेवा का लाभ उठा सकेंगे।
इस समय में प्रयागराज से अयोध्या के लिए छह बसे संचालित हो रही हैं, जबकि माघ मेला के दृष्टिगत इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ाए जाने की तैयारी है। अयोध्या में चार्जिंग सिस्टम लग जाने से अब इसकी संख्या दस करने की तैयारी है।
इससे प्रयागराज अयोध्या रूट का सफर करने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलेगी। एआरएम अनवार अहमद ने बताया कि माघ मेले के लिए सभी रूटों का सर्वे किया जा रहा है। अयोध्या-प्रयागराज रूट पर विशेष नजर है।
यह भी पढ़ें- रेल यात्रियों बढ़ेगी परेशानी, सूबेदारगंज-मुंबई स्पेशल ट्रेन एक महीने के लिए रद; सामने आई वजह
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।