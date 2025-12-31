कुंडा में अज्ञात वाहन ने महिला और दुधमुंही नातिन को रौंदा, दोनों की मौत

संवाद सूत्र जागरण, कुंडा। प्रयागराज-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मानिकपुर के तिवारीपुर गांव के सामने बुधवार सुबह छाए कोहरे के बीच सड़क हादसे में महिला समेत उसकी दुधमुंही नातिन की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 8:30 बजे तब हुआ, जब अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रही महिला और बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।

तिवारीपुर गांव निवासी 45 वर्षीय सुमित्रा पटेल पत्नी राम सजीवन पटेल अपनी 10 माह की नातिन आराध्या पटेल पुत्री राजू पटेल को गोद में लेकर हाईवे उस पर दूध लाने के लिए जा रही थीं। इसी दौरान लखनऊ से प्रयागराज जा रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं।