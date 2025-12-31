Language
    कुंडा में अज्ञात वाहन ने महिला और दुधमुंही नातिन को रौंदा, दोनों की मौत

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:53 AM (IST)

    घटना की जानकारी होने के बाद सीएचसी कुंडा में खड़े पुलिसकर्मी। जागरण

    संवाद सूत्र जागरण, कुंडा। प्रयागराज-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मानिकपुर के तिवारीपुर गांव के सामने बुधवार सुबह छाए कोहरे के बीच सड़क हादसे में महिला समेत उसकी दुधमुंही नातिन की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 8:30 बजे तब हुआ, जब अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रही महिला और बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।

    तिवारीपुर गांव निवासी 45 वर्षीय सुमित्रा पटेल पत्नी राम सजीवन पटेल अपनी 10 माह की नातिन आराध्या पटेल पुत्री राजू पटेल को गोद में लेकर हाईवे उस पर दूध लाने के लिए जा रही थीं। इसी दौरान लखनऊ से प्रयागराज जा रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं।

    बच्ची तो झटका लगने से गोद से उछली और सड़क पर जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे और दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद सुमित्रा पटेल और मासूम आराध्या को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। कुछ देर बाद मानिकपुर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की।

    पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने हाईवे पर बेकाबू रफ्तार से वाहनों के चलने और इव वजह से सड़क पार करने में हो रही दिक्कतों को लेकर नाराजगी जताई है।

     