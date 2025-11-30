Language
    बिजली बिल राहत योजना कल से, 3 लाख बकाएदारों को मौका, ऊंर्जा मंत्री प्रतापगढ़ के कुंडा में करेंगे शुभारंभ

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:08 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में बिजली बिल राहत योजना का शुभारंभ ऊर्जा मंत्री एके शर्मा करेंगे। इस योजना से 3,28,786 बकाएदारों को ब्याज में पूरी छूट और मूलधन में 25% की छूट मिलेगी। यह योजना 28 फरवरी तक चलेगी। जिले में लाखों उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपये का बकाया है, जिससे उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। उपभोक्ता बिजली उपकेंद्रों पर पंजीकरण कराकर बिल जमा कर सकते हैं।

    प्रतापगढ़ में 1 दिसंबर से शुरू होगी बिजली बिल राहत योजना, लाखों बकाएदारों को लाभ मिलेगा। 

    संसू, जागरण, प्रतापगढ़। बिजली बिल राहत योजना का शुभारंभ सोमवार को नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय राेजगार, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के मंत्री एके शर्मा कुंडा सब स्टेशन पर करेंगे। जिले के 3,28,786 बकाएदारों को इस योजना से सहूलियत मिलेगी। ब्याज में शत- प्रतिशत छूट व बकाए बिल के मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट बकाएदारों को मिलेगी। तीन चरण की यह योजना 28 फरवरी को समाप्त होगी।

    करीब 462 करोड़ रुपये का बकाया है

    जिले के सदर, कुंडा, रानीगंज व लालगंज चारों डिवीजन में कुल 5.90 लाख उपभोक्ता हैं। इसमें 1,10,343 बकाएदार ऐसे हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी बिल जमा नहीं किया। इनसे करीब 462 करोड़ रुपये का बकाया है। यह संख्या एक किलोवाट क्षमता वाले बकाएदारों की है।

    दो किलोवाट के बकाएदार 13,242 बकाएदार

    इस श्रेणी में दो किलोवाट के बकाएदार 13,242 बकाएदार हैं, इनसे 233 करोड़ रुपये बकाया है। इसके अलावा 1,68,698 ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने लंबे समय से बिल नहीं जमा किया है। इनसे 310 करोड़ रुपये बकाया है। यह यह किलोवाट कनेक्शन की श्रेणी के हैं। इसी तरह दो किलोवाट की श्रेणी वाले 33,426 बकाएदार हैं, इनसे 139 करोड़ बकाया है।

    ब्याज 100%, मूल बिल में 25% की छूट मिलेगी 

    बिजली बिल राहत योजना से बकाएदारों को बड़ी राहत मिलेगी। इस बार बिजली विभाग ने योजना के तहत बकाएदारों को 100 प्रतिशत ब्याज की छूट के साथ मूल बिल में भी 25 प्रतिशत की छूट देने की पहल की है। इस बार एक किलोवाट व दो किलोवाट घरेलू व कामर्शियल कनेक्शन के लिए ही यह पहल की गई है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण व तृतीय चरण में इस योजना को बांटा गया है। अधीक्षण अभियंता छैल बिहारी ने बताया कि उपभोक्ता अपने बिजली उपकेंद्र, विशेष कैंप व सहज जन सेवा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन कराकर बिल जमा कर सकते हैं।

