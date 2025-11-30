बिजली बिल राहत योजना कल से, 3 लाख बकाएदारों को मौका, ऊंर्जा मंत्री प्रतापगढ़ के कुंडा में करेंगे शुभारंभ

संसू, जागरण, प्रतापगढ़। बिजली बिल राहत योजना का शुभारंभ सोमवार को नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय राेजगार, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के मंत्री एके शर्मा कुंडा सब स्टेशन पर करेंगे। जिले के 3,28,786 बकाएदारों को इस योजना से सहूलियत मिलेगी। ब्याज में शत- प्रतिशत छूट व बकाए बिल के मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट बकाएदारों को मिलेगी। तीन चरण की यह योजना 28 फरवरी को समाप्त होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

करीब 462 करोड़ रुपये का बकाया है जिले के सदर, कुंडा, रानीगंज व लालगंज चारों डिवीजन में कुल 5.90 लाख उपभोक्ता हैं। इसमें 1,10,343 बकाएदार ऐसे हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी बिल जमा नहीं किया। इनसे करीब 462 करोड़ रुपये का बकाया है। यह संख्या एक किलोवाट क्षमता वाले बकाएदारों की है।

दो किलोवाट के बकाएदार 13,242 बकाएदार इस श्रेणी में दो किलोवाट के बकाएदार 13,242 बकाएदार हैं, इनसे 233 करोड़ रुपये बकाया है। इसके अलावा 1,68,698 ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने लंबे समय से बिल नहीं जमा किया है। इनसे 310 करोड़ रुपये बकाया है। यह यह किलोवाट कनेक्शन की श्रेणी के हैं। इसी तरह दो किलोवाट की श्रेणी वाले 33,426 बकाएदार हैं, इनसे 139 करोड़ बकाया है।