Dr. Ram Vilas Vedanti का प्रतापगढ़ से था गहरा नाता, राजनीतिक ही नहीं धार्मिक भी था जुड़ाव

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में डाॅ. राम विलास वेदांती भी रहे। उनका जब रीवा में सोमवार को एकादशी पर निधन हुआ तो जिले के लोग स्तब्ध रह गए। डाॅ. वेदांती जिले से राजनीतिक व धार्मिक रूप से सदैव जुड़े रहे। वह राम कथाओं में बराबर यहां अपनी विद्वता की गंगा का प्रवाह करते रहे।

जिले के सैकड़ों लोगों को राम जन्मभूमि आंदोलन से जोड़ा उनका जिले में बराबर आना-जाना लगा रहा। वह राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े तो प्रतापगढ़ के सैकड़ों लोगों को जोड़ा। वह बराबर यहां आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए भी आते रहे। अनेक लोगों के साथ उनकी यादे हैं।

वर्ष 1996 व 98 में वह भाजपा से यहां के सांसद भी बने जब प्रतापगढ़ जिले की पट्टी और बीरपुर विधानसभा सीट लोकसभा सीट मछली शहर का हिस्सा हुआ करती थी, वर्ष 1996 में वह भाजपा से वहां के सांसद भी बने थे। इसके बाद वह वर्ष 1998 में प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर जीते और जिले की राजनीति को नई दिशा की ओर मोड़ दिया। राजे-रजवाड़े के इस जिले में एक संत ने मजबूत दखल देकर हलचल मचा दी थी।

पिछले दिनों सच्चा बाबा आश्रम चिलबिला में आए थे अभी पिछले दिनों डाॅ. वेदांती सच्चा बाबा आश्रम चिलबिला में महंत मनोज ब्रह्मचारी के आमंत्रण पर वाल्मीकि रामायण की कथा करने आए थे। लोगों ने उनसे रामायण पर कई सवाल करके अपना ज्ञानवर्धन भी किया था। इसके पहले वह रामपुर भेड़ियानी में समाजसेवी श्याम शंकर पांडेय के संयोजन में राम कथा मंच पर भक्ति की धारा बहाने आते रहे। अन्य कई कार्यक्रमों में भी वह आते रहे।