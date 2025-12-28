Language
    प्रतापगढ़ में पूर्व विधायक व पूर्व ब्लाक प्रमुख के समर्थकों में मारपीट व हंगामा, पूर्व मंत्री के समर्थकों ने दी तहरीर

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 01:18 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के रानीगंज में पूर्व विधायक धीरज ओझा और पूर्व प्रमुख पूर्णांशु ओझा के समर्थकों के बीच मारपीट हुई। पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के समर्थक लालमणि ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतापगढ़ के रानीगंज कोतवाली में एकत्र पूर्व ब्लाक प्रमुख पूर्णांशु ओझा के समर्थक। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। रानीगंज के पूर्व विधायक धीरज ओझा और पूर्व मंत्री प्रो. शिवाकांत ओझा के पुत्र पूर्व प्रमुख गौरा पूर्णांशु ओझा के समर्थकों के बीच शनिवार देर शाम तकरार के बाद कहासुनी व मारपीट हुई थी। इस मामले की जांच शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री के समर्थक लालमणि तिवारी ने रानीगंज कोतवाली में तहरीर दी है।

    पूर्व मंत्री के समर्थकों ने लगाया यह आरोप 

    शनिवार रात पूर्णांशु व लालमणि समेत लोग थाने पहुंचे। आरोप लगाया कि पूर्व विधायक धीरज व उनके साथ रहे लोगों ने यह समझकर धावा बोला कि गाड़ी में प्रो. शिवाकांत ओझा बैठे होंगे। रानीगंज के जामताली रेलवे क्रासिंग के पास के इस प्रकरण में अभी एक ही पक्ष से तहरीर पुलिस को मिली है। पूर्व विधायक धीरज अब भी घटना की जानकारी से इन्कार कर रहे हैं।

    एसओ रानीगंज बोले- एक पक्ष से तहरीर मिली है 

    इस संबंध में एसओ रानीगंज प्रभात कुमार सिंह का कहना है कि मामले की सूचना पर मौके पर पुलिस गई थी लेकिन कोई मिला नहीं था। प्रकरण की जांच की जा रही है। इस संबंध में एक ही तरफ से तहरीर दी गई है।

    जामताली रेलवे क्रासिंग के निकट घटना   

     रानीगंज के पूर्व विधायक धीरज ओझा और पूर्व प्रमुख गौरा पूर्णांशु ओझा के समर्थकों के बीच शनिवार देर शाम तकरार के बाद कहासुनी व मारपीट हो गई। नोकझोंक व हंगामा हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पर मारपीट और वाहन में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। यह प्रकरण रानीगंज जामताली रेलवे क्रासिंग के पास का है।

    पूर्व मंत्री के पुत्र हैं पूर्व ब्लाक प्रमुख  

    बताया जाता है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री प्रोफेसर शिवाकांत ओझा के पुत्र पूर्व प्रमुख पूर्णांशु के अनुसार वह एसआइआर को लेकर अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करके लौट रहे थे। गाड़ी में वह और उनके गनर के साथ कुछ लोग मौजूद थे। क्रासिंग के पास इसी बीच पूर्व विधायक रानीगंज अभय कुमार धीरज ओझा भी अपने समर्थकों के साथ आ गए। उनके कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ रहे लोगों से मारपीट की। साथ में रही स्कार्पियो गाड़ी का कांच तोड़ दिया गया।

    पूर्व विधायक ने घटना की जानकारी से किया इंकार 

    इधर पूर्व विधायक धीरज ओझा ने ऐसी किसी घटना की जानकारी से इन्कार किया। कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं। अपनी सुरक्षा बढ़वाने व राजनीतिक लाभ के लिए विपक्षी ने आरोप लगाए हैं। 

