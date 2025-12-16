Amitabh Bachchan : सदी के महानायक के पैतृक गांव में बहेगी विकास की गंगा, पहले चरण की कार्ययोजना को मिली मंजूरी

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। Amitabh Bachchan भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के पैतृक गांव बाबूपट्टी की माटी अब सिर्फ स्मृतियों की नहीं, बल्कि विकास और उम्मीदों की पहचान बनेगी। जिस गांव की गलियों में कभी महाकवि डा. हरिवंश राय बच्चन की जड़ों की सुगंध रची-बसी रही, वहां अब बदलाव की नई इबारत लिखी जा रही है।

महाराष्ट्र की संस्था डा. हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान ने बाबूपट्टी को गोद लेकर उसके समग्र विकास की जिम्मेदारी उठाई है। पहले चरण में एक करोड़ रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी मिल चुकी है और प्रशासन ने प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

रानीगंज तहसील के बाबूपट्टी में विकास की यह गंगा सिर्फ ईंट-पत्थर तक सीमित नहीं होगी, बल्कि गांव की जीवनशैली को नई दिशा देगी। गांव में भव्य प्रवेश द्वार, सीसी रोड, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, सोलर स्ट्रीट लाइट, सांस्कृतिक भवन, सार्वजनिक स्वच्छता गृह, रोगी वाहन, सार्वजनिक उद्यान और पौधारोपण जैसे कार्य प्रस्तावित हैं।

ज्ञान और संस्कृति की विरासत को सहेजने के लिए पुस्तकालय की मरम्मत भी कराई जाएगी। इसके अलावा बस स्टाप, डा. हरिवंश राय बच्चन के नाम पर चौक, बैंक ग्राहक सेवा केंद्र, माध्यमिक व जूनियर स्कूल जैसी सुविधाएं भी गांव की तस्वीर बदलने का माध्यम बनेंगी।

गांव गोद लेने वाली संस्था 60 प्रतिशत लगाएगी लागत यह सब शासन की महत्वाकांक्षी मातृभूमि योजना के तहत किया जाएगा, जिसमें गांव को गोद लेने वाली संस्था विकास लागत का 60 प्रतिशत वहन करेगी, जबकि शेष 40 प्रतिशत राशि प्रदेश सरकार देगी। खास बात यह है कि इन विकास कार्यों में पूर्वजों के नाम का शिलापट भी लगाया जा सकेगा।