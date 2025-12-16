Indian Railway IRCTC: रेलवे के रुट पर भी दिखा कोहरे का कहर, प्रयागराज और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों लेट; पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Indian Railways Running Status दिल्ली से हावड़ा जाने वाले मुख्य रेल मार्ग पर कोहरे का कहर साफ दिख रहा है। कम दृश्यता के कारण ट्रेनें धीमी रफ्तार से चल रही हैं, जिससे प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनें आठ से 10 घंटे या उससे ज्यादा देरी से चल रही हैं। मंगलवार को सुबह पहुंचने वाली कई ट्रेनें दोपहर बाद या शाम तक आ पाईं, जिससे प्लेटफार्म पर इंतजार कर रहे यात्रियों को ठंड में काफी परेशानी झेलनी पड़ी।

लोको पायलट बरत रहे सावधानी Indian Railways Running Status कोहरे की वजह से लोको पायलट सिग्नल देखने में सावधानी बरत रहे हैं, इसलिए पूरी ट्रेन चेन प्रभावित हो रही है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा सबसे ऊपर है, इसलिए स्पीड कम रखी जा रही है। इससे न सिर्फ प्रयागराज, बल्कि पूरे रूट पर ट्रेनों का शेड्यूल बिगड़ गया है। यात्री स्टेशन पर घंटों बैठे रहे, कुछ ने चाय-नाश्ते की दुकानों पर समय काटा, तो कई ने घर लौटने का इरादा बदल लिया।

ये ट्रेनें भी लेट Indian Railways Running Status सबसे ज्यादा असर वीआइपी ट्रेनों पर पड़ा है। प्रयागराज एक्सप्रेस, जो सुबह सात बजे पहुंचनी थी, वह सुबह 11 बजे तक कानपुर भी नहीं पहुंच पाई। अब इसकी प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद अपराह्न तीन बजे के बाद है, यानी करीब आठ घंटे की देरी। इसी तरह स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस सुबह 5:25 बजे की जगह ढाई बजे के बाद आएगी। रीवा एक्सप्रेस को सुबह 6:10 बजे आना था, लेकिन नौ घंटे लेट होकर अपराह्न तीन बजे पहुंचने की संभावना है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस सुबह 6:55 बजे की बजाय सवा आठ घंटे देरी से साढ़े तीन बजे आएगी।