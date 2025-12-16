Indian Railway IRCTC: रेलवे के रुट पर भी दिखा कोहरे का कहर, प्रयागराज और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों लेट; पूरी लिस्ट
Indian railways news दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर कोहरे के कारण ट्रेनों की गति धीमी हो गई है, जिससे प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेनें 8-10 घंटे देरी से चल रही ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Indian Railways Running Status दिल्ली से हावड़ा जाने वाले मुख्य रेल मार्ग पर कोहरे का कहर साफ दिख रहा है। कम दृश्यता के कारण ट्रेनें धीमी रफ्तार से चल रही हैं, जिससे प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनें आठ से 10 घंटे या उससे ज्यादा देरी से चल रही हैं। मंगलवार को सुबह पहुंचने वाली कई ट्रेनें दोपहर बाद या शाम तक आ पाईं, जिससे प्लेटफार्म पर इंतजार कर रहे यात्रियों को ठंड में काफी परेशानी झेलनी पड़ी।
लोको पायलट बरत रहे सावधानी
Indian Railways Running Status कोहरे की वजह से लोको पायलट सिग्नल देखने में सावधानी बरत रहे हैं, इसलिए पूरी ट्रेन चेन प्रभावित हो रही है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा सबसे ऊपर है, इसलिए स्पीड कम रखी जा रही है। इससे न सिर्फ प्रयागराज, बल्कि पूरे रूट पर ट्रेनों का शेड्यूल बिगड़ गया है। यात्री स्टेशन पर घंटों बैठे रहे, कुछ ने चाय-नाश्ते की दुकानों पर समय काटा, तो कई ने घर लौटने का इरादा बदल लिया।
ये ट्रेनें भी लेट
Indian Railways Running Status सबसे ज्यादा असर वीआइपी ट्रेनों पर पड़ा है। प्रयागराज एक्सप्रेस, जो सुबह सात बजे पहुंचनी थी, वह सुबह 11 बजे तक कानपुर भी नहीं पहुंच पाई। अब इसकी प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद अपराह्न तीन बजे के बाद है, यानी करीब आठ घंटे की देरी। इसी तरह स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस सुबह 5:25 बजे की जगह ढाई बजे के बाद आएगी। रीवा एक्सप्रेस को सुबह 6:10 बजे आना था, लेकिन नौ घंटे लेट होकर अपराह्न तीन बजे पहुंचने की संभावना है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस सुबह 6:55 बजे की बजाय सवा आठ घंटे देरी से साढ़े तीन बजे आएगी।
कोहरे के कारण लेट ट्रेनों की सूची (प्रयागराज जंक्शन)
|Train Name
|Sch. Time
|संभावित समय / देरी (Expected/Delay)
|अमृत भारत एक्सप्रेस (22362)
|03:00 AM
|10 घंटे 30 मिनट देरी
|शिवगंगा एक्सप्रेस
|03:45 AM
|10 घंटे देरी
|रीवा एक्सप्रेस
|06:10 AM
|03:00 PM (9 घंटे देरी)
|प्रयागराज एक्सप्रेस
|07:00 AM
|03:00 PM के बाद
|पुरुषोत्तम एक्सप्रेस
|06:55 AM
|03:30 PM (8.15 घंटे देरी)
|स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस
|05:25 AM
|02:30 PM के बाद
|वंदे भारत एक्सप्रेस (22436)
|12:00 PM
|04:00 PM (4 घंटे देरी)
|मगध एक्सप्रेस
|-
|8 घंटे देरी
|ब्रह्मपुत्र मेल
|-
|8 घंटे देरी
|ऊंचाहार एक्सप्रेस
|-
|7 घंटे देरी
|पूर्वा एक्सप्रेस
|-
|7 घंटे देरी
|कालिंदी एक्सप्रेस
|-
|6 घंटे देरी
|लिच्छवी एक्सप्रेस
|-
|6 घंटे देरी
दिल्ली से आने वाली वंदे भारत चार घंटे लेट
Indian Railways Running Status दिल्ली से आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस (22436) भी चार घंटे लेट है। दोपहर 12 बजे की जगह शाम चार बजे पहुंच सकती है। अन्य ट्रेनों की हालत और भी खराब है। ऊंचाहार एक्सप्रेस सात घंटे, कालिंदी एक्सप्रेस छह घंटे, लिच्छवी एक्सप्रेस छह घंटे, मगध एक्सप्रेस आठ घंटे, ब्रह्मपुत्र मेल आठ घंटे और पूर्वा एक्सप्रेस सात घंटे देरी से चल रही हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस (22362) भोर तीन बजे आने की जगह साढ़े दस घंटे लेट है।
शिवगंगा एक्सप्रेस 10 घंटे लेट
Indian Railways Running Status शिवगंगा एक्सप्रेस सुबह 3:45 बजे की बजाय 10 घंटे देरी से पहुंचेगी। यह समस्या सिर्फ एक दिन की नहीं है। दिसंबर से कोहरा और गहराएगा, और रेलवे ने पहले से ही कई ट्रेनें रद कर दी हैं या उनके फेरे कम कर दिए हैं। उत्तर भारत में हर साल सर्दियों में ऐसा होता है, जब घना कोहरा ट्रैक पर छा जाता है और विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। यात्री परेशान हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो पहले रनिंग स्टेटस जरूर चेक करें। कोहरे की यह मार अभी और दिनों तक जारी रह सकती है, इसलिए धैर्य रखें और वैकल्पिक प्लान तैयार रखें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।