सियालदह एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें 10 घंटे देरी से चल रहीं, सर्दियों में थमी ट्रेनों की रफ्तार

जागरण संवाददाता, हरदोई। सर्दी का असर अब रेलवे संचालन पर साफ दिखने लगा है। धुंध की शुरुआत और पटरियों पर चल रहे मरम्मत कार्यों ने यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

शनिवार को हरदोई होकर गुजरने वाली ज्यादातर मेल, एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें अपने तय समय से काफी देर से स्टेशन पहुंचीं, जिसके कारण प्लेटफार्म पर अच्छी-खासी भीड़ और अव्यवस्था देखने को मिली।

दोपहर में मेरठ सिटी से लखनऊ जाने वाली 22454 राज्यरानी एक्सप्रेस पूरे 2 घंटे 45 मिनट, पटना से चंडीगढ़ के लिए संचालित 04503 स्पेशल ट्रेन लगभग 3 घंटे 15 मिनट की देरी से आई। गोरखपुर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली 04021 पूजा स्पेशल भी समय से करीब 2 घंटे 28 मिनट देरी से आई।