सियालदह एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें 10 घंटे देरी से चल रहीं, सर्दियों में थमी ट्रेनों की रफ्तार
हरदोई में धुंध और मरम्मत कार्य के चलते कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। राज्यरानी एक्सप्रेस 2 घंटे 45 मिनट, गरीब रथ एक्सप्रेस 1 घंटे और सियालदह एक्सप्रेस 4 घंटे की देरी से पहुंची। सीतामढ़ी-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन 8 घंटे 30 मिनट लेट थी, जिससे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई।
जागरण संवाददाता, हरदोई। सर्दी का असर अब रेलवे संचालन पर साफ दिखने लगा है। धुंध की शुरुआत और पटरियों पर चल रहे मरम्मत कार्यों ने यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
शनिवार को हरदोई होकर गुजरने वाली ज्यादातर मेल, एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें अपने तय समय से काफी देर से स्टेशन पहुंचीं, जिसके कारण प्लेटफार्म पर अच्छी-खासी भीड़ और अव्यवस्था देखने को मिली।
दोपहर में मेरठ सिटी से लखनऊ जाने वाली 22454 राज्यरानी एक्सप्रेस पूरे 2 घंटे 45 मिनट, पटना से चंडीगढ़ के लिए संचालित 04503 स्पेशल ट्रेन लगभग 3 घंटे 15 मिनट की देरी से आई। गोरखपुर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली 04021 पूजा स्पेशल भी समय से करीब 2 घंटे 28 मिनट देरी से आई।
लंबी दूरी की ट्रेनों में शामिल लालगढ़—डिब्रूगढ़ 15910 अवध आसाम एक्सप्रेस तक अपने निर्धारित समय से करीब 3 घंटे, अमृतसर से सहरसा जाने वाली 12204 गरीब रथ एक्सप्रेस भी लगभग 1 घंटे से अधिक की देरी से हरदोई स्टेशन पहुंची।
जम्मू तवी से कोलकाता के लिए रोजाना चलने वाली 13152 सियालदह एक्सप्रेस लगभग 4 घंटे, सीतामढ़ी से आनंद विहार टर्मिनल आने वाली 04015 स्पेशल तो अपने समय से लगभग 8 घंटे 30 मिनट देरी से पहुंची।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।