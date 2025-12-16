UP के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में बोले- भारत विश्व गुरु और विकसित भारत बनकर रहेगा
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में कहा कि भारत विश्व गुरु और विकसित भारत बनकर रहेगा। उन्होंने युवाओं से वंदे मातरम का ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को प्रयागराज में हैं। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर भारत की पाकिस्तान पर जीत और तिरंगे के मान सम्मान का दिवस है। 16 दिसंबर 2047 में भारत विकसित होगा और इसका संचालन युवाओं के हाथों में होगा। वंदे भारत आजादी की लड़ाई का महामंत्र है। यह भारत की लड़ाई की शाश्वत चेतना है।
विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए केशव
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु और विकसित भारत बनकर रहेगा। वह मंगलवार को वंदेमातरम की 150वीं वर्षगांठ पर भारत स्काउट एंड गाइड इंटर कालेज में विजय दिवस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।
सरदार पटेल ने 565 रियासतों को देश का हिस्सा बनाया
डिप्टी सीएम ने कहा कि सरदार पटेल ने 565 रियासतों को भारत का हिस्सा बनाया। उनकी 150 वीं जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती है। जय श्रीराम का महामंत्र सिद्ध हो गया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। वंदे मातरम मंत्र पढ़ते रहिए, देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप वंदे मातरम का जाप करिए, अखंड भारत का सपना पूरा होगा।
वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर सामूहिक गान
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर सामूहिक वंदे मातरम् गाने समारोह का आयोजन किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई जंग में भारत की हुई विजय के मौके पर हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान की ओर से सामूहिक वंदे मातरम गान का यह आयोजन भारत स्काउट एंड गाइड इंटर कॉलेज मम्फोर्डगंज में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा बच्चों ने एक साथ सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गाया।
ये विशिष्टजन रहे उपस्थित
इस मौके पर भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित और देशभक्ति के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रखने वाली पदम् श्री डॉ. सोमा घोष भी मौजूद रहीं। अध्यक्षता बीएचयू के पूर्व कुलपति और हिंदू अध्यात्मिक सेवा संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने की। जबकि मुख्य वक्ता के रूप में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान गुणवंत सिंह कोठारी भी मौजूद रहे।
