सीएम योगी की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

पीलीभीत के जहानाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर शांति भंग करने के आरोप में चालान किया गया है।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जहानाबाद क्षेत्र में इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर माहौल खराब करने की एक बार फिर कोशिश की गई है। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो बनाकर पोस्ट कर दी गई। इसकी भनक लगते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान लेकर आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद आरोपित युवक को गिरफ्तार कर शांतिभंग करने के मामले में चालान कर दिया।

थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम निसरा निवासी एक युवक ने इंटरनेट मीडिया की साइट्स फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो बनाकर प्रसारित कर दी। टिप्पणी पोस्ट होते ही कुछ लोगों ने स्क्रीनशाट ले लिए। मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी होने की जानकारी मिलने पर लोगों में आक्रोश फैल गया। इसकी शिकायत कुछ लोगों ने जहानाबाद थाना पुलिस से की।