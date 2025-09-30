Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम योगी की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

    By Devendrda Deva Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:13 PM (IST)

    पीलीभीत के जहानाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर शांति भंग करने के आरोप में चालान किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सीएम योगी की आपत्तिजनक फोटो प्रसारित करने वाला युवक गिरफ्तार।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जहानाबाद क्षेत्र में इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर माहौल खराब करने की एक बार फिर कोशिश की गई है। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो बनाकर पोस्ट कर दी गई। इसकी भनक लगते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान लेकर आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद आरोपित युवक को गिरफ्तार कर शांतिभंग करने के मामले में चालान कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम निसरा निवासी एक युवक ने इंटरनेट मीडिया की साइट्स फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो बनाकर प्रसारित कर दी। टिप्पणी पोस्ट होते ही कुछ लोगों ने स्क्रीनशाट ले लिए। मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी होने की जानकारी मिलने पर लोगों में आक्रोश फैल गया। इसकी शिकायत कुछ लोगों ने जहानाबाद थाना पुलिस से की।

    सूचना मिलते ही जहानाबाद पुलिस एक्टिव हो गई। जानकारी करने पर पता चला कि टिप्पणी करने वाले युवक का नाम इमरान रजा पुत्र छिद्दा निवासी ग्राम निसरा है। पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहानाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार विश्नोई ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर चालान किया गया है।

    यह भी पढ़ें- बरेली में भमौरा-शाहाबाद-बिलारी राज्य मार्ग के लिए जारी हुए 10 करोड़, मंडल की निर्माणाधीन आठ सड़कों के लिए आवंटित हुआ बजट