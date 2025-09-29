बरेली में भमौरा-शाहाबाद-बिलारी राज्य मार्ग के लिए जारी हुए 10 करोड़, मंडल की निर्माणाधीन आठ सड़कों के लिए आवंटित हुआ बजट

बरेली में लोक निर्माण विभाग को निर्माणाधीन कार्यों के लिए बजट मिला है। भमौरा-शाहाबाद-बिलारी राज्य मार्ग के लिए 10 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। उदयपुर मंडी से गणेश खेड़ा और अन्य मार्गों के नवनिर्माण के लिए भी धन आवंटित किया गया है। पीलीभीत और बदायूं में भी सड़क निर्माण के लिए बजट जारी किया गया है।

जागरण संवाददाता, बरेली। लोक निर्माण विभाग की ओर से भेजे गए नए प्रस्तावों को अभी स्वीकृति नहीं मिल सकी है, लेकिन निर्माणाधीन कार्यों के लिए बजट का आवंटन किया जा रहा है। भमौरा-शाहाबाद-बिलारी राज्य मार्ग के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में धर्मार्थ कार्य योजना के अंतर्गत भमौरा-शाहाबाद-बिलारी राज्य मार्ग के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। 149.10 करोड़ की परियोजना में अब तक 91.37 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा चुका है। इसके अलावा नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत ग्राम उदयपुर मंडी से गणेश खेड़ा तक नवनिर्माण के लिए 20 लाख रुपये जारी किए गए हैं।