Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दशहरा मेला जा रहे बाइक सवार दो दोस्‍तों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर ही दोनों की मौत

    By Devendrda Deva Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:38 PM (IST)

    पीलीभीत के बीसलपुर में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो दोस्तों को टक्कर मार दी जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रिंकू और सचिन दशहरा देखने बीसलपुर आ रहे थे। बीरसिगपुर के पास विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मारी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गांव में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image
    अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौत।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, बीसलपुर (पीलीभीत)। बीसलपुर-दिरोरिया रोड पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना ग्राम बिहारीपुर हीरा निवासी 25 वर्षीय रिंकू और 26 वर्षीय सचिन कुमार के साथ हुई, जो दशहरा देखने के लिए बीसलपुर आ रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जैसे ही उनकी बाइक ग्राम बीरसिगपुर के पास पहुंची, विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों को घटना की जानकारी मिलते ही वे मौके पर पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल था।

    दियोरिया कोतवाली पुलिस ने शवों की कार्यवाही पूरी कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

    यह भी पढ़ें- मंडी में अवस्था देख आगबबूला हुए डिप्टी RMO, एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश