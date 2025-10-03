दशहरा मेला जा रहे बाइक सवार दो दोस्‍तों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर ही दोनों की मौत

पीलीभीत के बीसलपुर में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो दोस्तों को टक्कर मार दी जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रिंकू और सचिन दशहरा देखने बीसलपुर आ रहे थे। बीरसिगपुर के पास विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मारी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गांव में शोक की लहर है।

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौत।- सांकेत‍िक तस्‍वीर