दशहरा मेला जा रहे बाइक सवार दो दोस्तों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर ही दोनों की मौत
पीलीभीत के बीसलपुर में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो दोस्तों को टक्कर मार दी जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रिंकू और सचिन दशहरा देखने बीसलपुर आ रहे थे। बीरसिगपुर के पास विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मारी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गांव में शोक की लहर है।
संवाद सूत्र, बीसलपुर (पीलीभीत)। बीसलपुर-दिरोरिया रोड पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना ग्राम बिहारीपुर हीरा निवासी 25 वर्षीय रिंकू और 26 वर्षीय सचिन कुमार के साथ हुई, जो दशहरा देखने के लिए बीसलपुर आ रहे थे।
जैसे ही उनकी बाइक ग्राम बीरसिगपुर के पास पहुंची, विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों को घटना की जानकारी मिलते ही वे मौके पर पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल था।
दियोरिया कोतवाली पुलिस ने शवों की कार्यवाही पूरी कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।
