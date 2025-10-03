मंडी में अवस्था देख आगबबूला हुए डिप्टी RMO, एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश

पूरनपुर मंडी में डिप्टी आरएमओ ने क्रय केंद्रों की व्यवस्था का निरीक्षण किया और कमियाँ पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने गोदाम का ताला तोड़कर सामान रखने के मामले में सचिव को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए केंद्र खोले गए थे लेकिन वहां उचित व्यवस्था नहीं थी।

संवाद सहयोगी, पूरनपुर। नगर की कृषि उत्पादन मंडी समिति में आवंटित स्थानों पर क्रय केंद्रों को न लगाए जाने और अव्यवस्थाएं मिलने पर डिप्टी आरएमओ ने निरीक्षण के दौरान फटकार लगाई। उन्होंने मंडी के गोदाम का ताला तोड़कर सामान रखने पर सचिव को एफआईआर लिखाने के निर्देश दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किसानों का समर्थन मूल्य योजना के तहत धान खरीदने के लिए मंडी में आरएफसी, एफसीआई, यूपीएसएस, पीसीयू आदि संस्थाओं के क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। एक अक्टूबर से धान खरीद करने के लिए क्रय केंद्र स्थापित हो जाते हैं। लेकिन इसबार एक और दो तारीख को छुट्टी होने के कारण केंद्र स्थापित नहीं हुए। शुक्रवार को क्रय केंद्र आधी अधूरी व्यवस्थाओं के साथ खोल दिए गए।

खुली व्यवस्थाओं की पोल संस्थाओं के केंद्र प्रभारियों ने आवंटित शेड पर अपने बैनर स्थापित न कर दूसरी जगह लगा दिए। डिप्टी आरएमओ विजय कुमार शुक्ला ने निरीक्षण किया जिसमें पोल खुलकर सामने आ गई। संस्थाओं के सेंटर पर उन्हें खाली बैनर लगे मिले। न बैठने के लिए कोई व्यवस्था थी और न ही वहां बारदाना आदि था। सेंटर इंचार्ज भी जमीन में बैठे थे।

ईपाप मशीन भी नहीं थी। इसपर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए फटकार लगाई। एक सेंटर इंचार्ज ने आवंटित जगह की वजह गोदाम का ताला तोड़कर वहा सेंटर स्थापित कर दिया। डिप्टी आरएमओ ने उच्चाधिकारियों से वार्ता कर सचिव को एफआईआर कराने के निर्देश दिए। दो संस्थाओं के जिला प्रबंधक भी पहुंचे। लेकिन वह भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं करा पाए।