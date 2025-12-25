Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आगे-आगे वनराज, पीछे कारों का कारवां: बीच सड़क पर आया बाघ, देखें रोमांचक मंजर

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:22 PM (IST)

    पीलीभीत के कलीनगर में बुधवार रात खटीमा से माधोटांडा आ रहे लोगों ने लाल पुल के पास सड़क पर बाघ को देखा। बाघ को देखकर कार सवारों ने गति धीमी कर दी। दो म ...और पढ़ें

    Hero Image

    पीटीआर में रात्र‍ि व‍िचरण करता बाघ

    संवाद सहयोगी, जागरण, कलीनगर। सर्दियों के दिनों में अक्सर बाघ जंगल से गुजरने वाले मार्गों में दिखाई देते हैं। यही नहीं, बाघ जंगल से बाहर निकल कर आबादी के निकट भी आ जाते हैं। बुधवार रात खटीमा से माधोटांडा आ रहे लोगों ने रोड में बाघ को देख देख कार धीमी कर ली। जंगल में जाने के बाद कार सवार आगे रवाना हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    माधोटांडा खटीमा के बीच करीब 30 किलोमीटर जंगल मार्ग पड़ता है। इस रोड में झनकईया पुलिस थाने से आगे चलने पर अक्सर बाघ,भालू आदि वन्यजीव रोड में दिखाई देते रहते हैं। 

    बुधवार को खटीमा से माधोटांडा आ रहे कार सवार लोगों ने लालपुल के निकट रोड में बाघ को देखते ही कार धीमी कर ली। करीब दो मिनट तक बाघ कार के आगे चलता हुआ जंगल में चला गया। तब कार सवार आगे रवाना हुए।

    तहसील क्षेत्र के मुस्तफाबाद, मैनाकोट, मल्लपुर खजुरिया, सुखदासपुर, पिपरिया संतोष आदि गांवों के अनेक लोग इसी मार्ग से रोजाना खटीमा आते जाते हैं। लोगों का कहना है आए दिन बाघ, भालू और अन्य वन्यजीव जंगल मार्ग में दिखाई देते हैं। कभी-कभी कुछ लोग बाघ के हमले में घायल भी हुए हैं।

     

    यह भी पढ़ें- 5 साल तक स‍िख छात्रा का कि‍या शारीरिक शोषण, फ‍िर ब्रेनवाश कर विदेश भागने की तैयारी में था द‍िलनवाज