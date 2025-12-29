Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जंगल में मंगल! नए साल पर बाघ और भालू के दीदार का बढ़ा क्रेज, PTR की सभी हटें जनवरी के पहले हफ्ते तक फुल

    By Peeyush Dubey Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:10 PM (IST)

    पीलीभीत टाइगर रिजर्व नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह से बुक हो गया है। चूका और सप्त सरोवर की सभी हटें जनवरी के पहले सप्ताह तक भरी हैं। पर्यटक बाघ और भा ...और पढ़ें

    Hero Image

    पीलीभीत टाइगर र‍िजर्व

    संवाद सूत्र, जागरण, माधोटांडा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में नया साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक काफी समय से उत्साहित थे। अब पर्यटकों ने पहले से ही चूका और सप्त सरोवर के अलावा बाहर बने हुए सभी होम स्टे भी बुक कर लिए हैं। अब नये साल के जश्न के लिए पूरा टाइगर रिजर्व फुल हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उधर, अभी भी पर्यटक टाइगर रिजर्व में बुकिंग के लिए इधर उधर बात कर रहे हैं, लेकिन उनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है।पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हर वर्ष नया साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। पर्यटकों की ओर से पहले ही सभी हटें बुक कर ली जाती हैं।

    इस बार के नया साल को बेहतर बनाने के लिए भी पर्यटकों ने तैयारी कर ली है। चूका की सभी हटें तो पहले से ही बुक चल रही है। अब जनवरी के पहले सप्ताह तक भी यह हटें बुक हैं। उधर, सप्त सरोवर पर भी बुकिंग हो चुकी है। अब टाइगर रिजर्व के बाहर बने होम स्टों पर बुकिंग कराने के लिए मारामारी मची हुई है।

    लेकिन नया साल के लिए सभी होम स्टे और टाइगर रिजर्व पूरा बुक हो चुका है। पर्यटक टाइगर रिजर्व के गाइड और सफारी चालकों से संपर्क साध कर रात्रि विश्राम कराने का आग्रह कर रहे हैं लेकिन यहां पर हाउस फुल हो जाने के लिए पर्यटकों को मायूस होना पड़ रहा है। उधर टाइगर रिजर्व में इस समय पर्यटकों का तांता लगा हुआ है।

    प्रतिदिन पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है। सर्दियों की छुट्टियों में कोई भी टाइगर रिजर्व में आने का मौका नहीं छोड़ना चाहता है। सोमवार को भी यहां पर पर्यटकों की भीड़ लगी रही। मुस्तफाबाद बुकिंग काउंटर पर सफारी बुक करने के लिए पर्यटक कतार में खड़े रहे। बराही गेट पर भी सभी वाहनों को पर्यटकों ने बुक कर लिया।

    जंगल सफारी करने वाले पर्यटकों को जंगल के भीतर बाघ और भालू के भी दीदार हुए। पर्यटकों को यहां का वातावरण काफी अच्छा लगा। रेंजर सहेंद्र कुमार यादव ने बताया कि इस समय पर्यटन काफी अच्छा चल रहा है। नये साल की तैयारी के लिए पर्यटकों ने बुकिंग करा ली हैं।

     

    यह भी पढ़ें- आगे-आगे वनराज, पीछे कारों का कारवां: बीच सड़क पर आया बाघ, देखें रोमांचक मंजर