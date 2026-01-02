उधार के दफ्तर में 'साइकिल' की रफ्तार: सपा कार्यालय पर ताला, गुटबाजी ने बढ़ाई टेंशन, कैसे होगा 2027 का बेड़ा पार?

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीडीए सम्मेलनों की तैयारी करनी है, बूथ प्रबंधन की बैठकें होनी हैं मगर, कहां करें...? बेघर सपाई के पास एकजुट-एकराय, एकमत होकर बैठने का स्थान नहीं है। वर्ष 2002 में अधिशासी अधिकारी आवास परिसर में तात्कालीन सरकार ने एक कक्ष का अस्थायी आवंटन किया, जिसमें सपा का जिला कार्यालय बना था।

उसकी पांच वर्ष अवधि पूरी होने के बाद भी कब्जा बना रहा तो अधिशासी अधिकारी कोर्ट चले गए। नवंबर में कोर्ट के आदेश पर कब्जा और कार्यालय हटाया जा चुका। अब सपाई जिला महासचिव नफीस अंसारी के घर में बैठकें बुलाते हैं मगर, जिसे दूसरे गुट के नेता नहीं पहुंचते। ऐसे में आधी-अधूरी तैयारी बैठकों के बाद चुनावी तैयारी के कार्यक्रम आयोजित हो रहे।

रुहेलखंड में सिर्फ पीलीभीत में सपा बिना कार्यालय अपना संगठनात्मक काम-काज कर रही। शहर के नकटादाना चौराहा पर स्थित अधिशासी अधिकारी आवास में संचालित सपा कार्यालय को खाली कराने की मुहिम नवंबर के अंतिम सप्ताह में सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर, एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह, सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी समेत भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कराया।

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि ईओ आवास पर पूर्व में ही कब्जा ले लिया गया था। कार्यालय परिसर के एक कमरे में सपा का सामान रखा हुआ था, जिसे नोटिस देने के बावजूद नहीं निकाला गया था, क्योंकि पार्टी के दिग्गज नेता रणनीति बनाकर एकजुटता के साथ मैदान में उतरते थे।

यही वजह रही कि पीलीभीत नगर सीट पर विस चुनाव में लगातार तीन बार सपा का कब्जा रहा था। वर्ष 2017 में भाजपा ने जीत का क्रम शुरू किया। मुस्लिम, पिछड़ा के गठजोड़ के बूते सपा वापसी करना चाहती है। जिले में बीसलपुर, बरखेड़ा विस क्षेत्र में भी सपा पूर्व में दो-तीन बार जीत चुकी है।