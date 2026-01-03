Language
    फजीहत के बाद हरकत में आई पीलीभीत पुलिस, एआरएम से मारपीट के आरोपी पर मुकदमा दर्ज

    By Vaibhav Mishra Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:49 PM (IST)

    पीलीभीत रोडवेज में एक कर्मचारी शौकीन मियां ने एआरएम विपुल पाराशरी के साथ मारपीट की। ड्यूटी को लेकर हुए विवाद के बाद कर्मचारी ने एआरएम के कार्यालय में ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। एआरएम विपुल पाराशर के साथ कर्मचारी ने की अभद्रता और मारपीट के मामले में पुलिस देर रात प्राथमिकी दर्ज की गई। हालांकि, 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपित पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। मामले की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई, और लोगों ने सरकारी अधिकारी के साथ घटना होने पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होने की बात कहने पर पुलिस ने फजीहत के बाद देर रात प्राथमिकी दर्ज की है।

    परिवहन निगम के पूरनपुर बस अड्डे पर ड्यूटी लगाए जाने से नाराज कर्मचारी शौकीन मियां गुरुवार को अपने परिवार के साथ डिपो कार्यालय पहुंचा। एआरएम का आरोप था कि कर्मचारी ने उनके कक्ष में पहुंचकर गाली-गलौज और उनके साथ मारपीट की। साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

    शौकीन मियां पहले भी विवादों में रहे हैं। बताया जा रहा है कि वह पूर्व में बरेली कार्यालय में कार्यरत था तो वहां भी अधिकारियों के साथ अभद्रता व मारपीट करने के अरोप लगे थे। इसके बाद कर्मचारी को वहां भी निलंबित किया गया, लेकिन बाद में बहाली करने के साथ ही उनको पीलीभीत डिपो में तैनाती दे दी गई।

    पीलीभीत डिपो में अब शौकीन मियां ने एआरएम के साथ मारपीट कर दी। इस मामले में एआरएम की ओर से गुरुवार शाम को ही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र दिया गया। पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी। पुलिस केवल मामले की जांच होने की बात कह रही थी, लेकिन देर शाम मामला जब इंटरनेट पर प्रासरित हुआ तब आरोपित के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई।

    एआरएम विपुल पाराशर ने बताया कि पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की थी लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। लेकिन देर रात मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार ने बताया प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आगे कार्रवाई की जा रही है। नोकझोंक की जानकारी नहीं है।

    तहरीर देने के बाद पुलिस ने जब प्राथमिकी दर्ज नहीं उसके बाद मामला इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। उसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। हालांकि इससे पहले पुलिस दो बार रोडवेज डिपो कर्मचारियों से घटना को लेकर पुछताछ करने पहुंची। इस बीच कर्मचारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। लेकिन आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए उन्होंने मामले को शांत कर दिया।


