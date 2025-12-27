Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मौत को छूकर निकले 4 दोस्त! आधी रात को शारदा नदी में समाई कार, साधुओं की सतर्कता से बची जान

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:07 AM (IST)

    पीलीभीत में आधी रात को एक कार शारदा नदी में गिर गई, जिसमें चार दोस्त सवार थे। यह घटना उस समय हुई जब वे एक शादी से लौट रहे थे। पास में मौजूद साधुओं की ...और पढ़ें

    Hero Image

    पांटून पुल

    जागरण संवाददाता पीलीभीत। घने कोहरे की वजह से जिले के हजारा थाना क्षेत्र में धनाराघाट पर बनाए गए पांटून पुल पर चढ़ने समय ईको कार शारदा नदी में गिर गई। गनीमत रही की कार सवार सभी चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसा शुक्रवार की आधी रात के करीब हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धनाराघाट पर बनाए गए पांटून पुल पर गुरुवार को ही आवागमन शुरू हुआ है। हजारा थाना क्षेत्र के गांव शांतिनगर निवासी अभिषेक कुमार लखीमपुर खीरी के सम्पूर्णानगर में रहने लगे हैं।

    खटीमा में आयोजित किसी कार्यक्रम से लौटकर सम्पूर्णानगर जा रहे थे। कार में अभिषेक के साथ अर्जुन गुप्ता, आदित्य वर्मा और अनंत रघुवंशी बैठे थे।

    पांटून पुल पर पहुंचते ही घने कोहरे की वजह से उनकी कार अनियंत्रित होकर शारदा नदी में गिर गई। कार के नदी में गिरने की आवाज सुनकर वहां कल्पवास कर रहे साधुओं ने जानकारी वहां मौजूद कर्मचारियों को दी, जिससे उन्होंने तुरंत ही बचाव कार्य शुरू कर दिया।

    इससे कार में सवार सभी लोगों को बमुश्किल सुरक्षित निकाला जा सका। सूचना पर हजारा थाना पुलिस भी पहुंच गई। सभी को घर भिजवाया गया। कार अभी भी शारदा नदी में ही पड़ी है, जिसको क्रेन की मदद से बाहर निकाला जाएगा।

     

    यह भी पढ़ें- 5 साल तक स‍िख छात्रा का कि‍या शारीरिक शोषण, फ‍िर ब्रेनवाश कर विदेश भागने की तैयारी में था द‍िलनवाज