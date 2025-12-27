मौत को छूकर निकले 4 दोस्त! आधी रात को शारदा नदी में समाई कार, साधुओं की सतर्कता से बची जान

जागरण संवाददाता पीलीभीत। घने कोहरे की वजह से जिले के हजारा थाना क्षेत्र में धनाराघाट पर बनाए गए पांटून पुल पर चढ़ने समय ईको कार शारदा नदी में गिर गई। गनीमत रही की कार सवार सभी चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसा शुक्रवार की आधी रात के करीब हुआ।

धनाराघाट पर बनाए गए पांटून पुल पर गुरुवार को ही आवागमन शुरू हुआ है। हजारा थाना क्षेत्र के गांव शांतिनगर निवासी अभिषेक कुमार लखीमपुर खीरी के सम्पूर्णानगर में रहने लगे हैं।

खटीमा में आयोजित किसी कार्यक्रम से लौटकर सम्पूर्णानगर जा रहे थे। कार में अभिषेक के साथ अर्जुन गुप्ता, आदित्य वर्मा और अनंत रघुवंशी बैठे थे।

पांटून पुल पर पहुंचते ही घने कोहरे की वजह से उनकी कार अनियंत्रित होकर शारदा नदी में गिर गई। कार के नदी में गिरने की आवाज सुनकर वहां कल्पवास कर रहे साधुओं ने जानकारी वहां मौजूद कर्मचारियों को दी, जिससे उन्होंने तुरंत ही बचाव कार्य शुरू कर दिया।