    बेटे ने पिता को ही लगा दिया चूना: ऑनलाइन गेमिंग की लत में दोस्तों के साथ मिलकर उड़ाए 9 लाख रुपये

    By Vaibhav Mishra Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:28 PM (IST)

    पीलीभीत में एक सेवानिवृत्त सींचपाल के बेटे ने अपने पिता के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर नौ लाख रुपये निकाल लिए और दो सोने की अंगूठी भी चुरा लीं। बेटे विशे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। सेवानिवृत्त सींचपाल के बेटे ने धोखाधड़ी करके पिता के बैंक खाते से नौ लाख रुपये निकाल लिए। साथ ही सोने की दो अंगूठी भी चोरी कर लीं। पुलिस ने इस मामले में आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पिता ने बेटे सहित तीन आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई।

    कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला पकड़िया निवासी अजय कुमार ने बताया कि उसके बेटे विशेष कुमार ने उनका मोबाइल, आधार कार्ड चोरी कर फर्जी तरीके से यूपीआइ आइडी बना ली। अपने साथी आजम, अरबाज और भाई अमन के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज बनाकर कूटरचित तरीके से खाते से मोबाइल का प्रयोग कर 6.41 लाख रुपये आनलाइन अन्य खाते में डाल दिए और 2.59 लाख रुपये खर्च कर दिए।

    करीब नौ लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। दो सोने के अंगूठी भी चोरी करके ले गए। जब बैंक खाता और संदूक चेक किया गया तो घटना का पता चला। उसने मामले की शिकायत पुलिस से इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी थी, सोमवार को कोतवाली पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।

    आनलाइन गेमिंग के लिए निकाले थे रुपये

    विशेष कुमार को आनलाइन गेमिंग के नाम पर आरोपितों ने जाल में फंसा और उसे भी उसी लाइन में खड़ा कर दिया, जिसे उसने कोसो दूर नहीं सोचा था। गिरोह का मुख्य संचालन बरेली का गुड्डू उर्फ आशिक और पीलीभीत का मुशाहिद कर रहे थे। गुड्डू साइट का एडमिन बनकर नई बेटिंग साइट्स तैयार करता था, जबकि मुशाहिद के पास मास्टर पावर थी।

    इसके जरि‍ये वह पूरे तकनीकी संचालन और डेटा को नियंत्रित करता था। इनके नीचे अरबाज सुपर एजेंट के रूप में काम कर रहा था, इसका काम फर्जी साइट्स के आइडी, पासवर्ड और क्यूआर कोड का इंतजाम करना था पूछताछ में आजम ने बताया कि वह एजेंट की भूमिका में था।

    क्‍यूआर कोड और यूपीआइ से डालवाते थे धनराश‍ि

    उसका काम नए लोगों, खासकर युवाओं को अधिक मुनाफे और रातों-रात अमीर बनने का लालच देकर साइट से जोड़ना था। वहीं, पीड़ित का विशेष कुमार इस कड़ी में उन्हीं युवाओं में से एक था जिन्हें ठगी का मोहरा बनाया जाता था। आरोपित लोगों से क्यूआर कोड और यूपीआइ के माध्यम से धनराशि डलवाते थे।

    इसे वह विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था। गिरोह के सदस्य अपना-अपना कमीशन काटने के बाद शेष रकम को नकद या आनलाइन माध्यम से मुख्य संचालकों तक पहुंचा देते थे। पुलिस अब इन मुख्य संचालकों की तलाश में जुटी है ताकि इस पूरे रैकेट की जड़ तक पहुंचा जा सके।

     

