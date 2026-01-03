मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के बाद भी नहीं आए ₹60,000? कहीं बैंक अकाउंट में भी तो नहीं ये दिक्कत?

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नवंबर में शादियां कराने के बाद अब भी 14 लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर नहीं की जा सकी। बैंक खातों में खामियां होने या लिमिट कम होने की वजह से 60 हजार रुपये प्रति लाभार्थी को नहीं भेजा सका।

जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य 466 के सापेक्ष 12 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर और 17 नवंबर को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह के मंडप में 1,917 युगलों के विवाह कराए गए। जिले में कराए गए 1917 युगलों को विवाह के पश्चात 60-60 हजार रुपये समाज कल्याण निदेशालय की ओर से दिए जाते हैं।

जिले के लाभार्थियों को अनुदान राशि देने के लिए 28 नवंबर को बजट मिल गया था। इसके बाद 30 नवंबर तक अनुदान राशि को लाभार्थियों के बैंक खातों में 60,000 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से भुगतान किया गया। इसमें 43 लाभार्थियों की धनराशि नहीं जा सकी। इसकी जानकारी पर पता चला कि जिन खाताधारकों ने शून्य बैलेंस से खाता खोला था, उनके बैंक खातों में धनराशि भेजे जाने की लिमिट कम है।