    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के बाद भी नहीं आए ₹60,000? कहीं बैंक अकाउंट में भी तो नहीं ये दिक्कत?

    By Peeyush Dubey Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:30 PM (IST)

    पीलीभीत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 14 लाभार्थियों को अभी तक ₹60,000 की अनुदान राशि नहीं मिली है। बैंक खातों में कम लिमिट या अन्य खामिय ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नवंबर में शादियां कराने के बाद अब भी 14 लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर नहीं की जा सकी। बैंक खातों में खामियां होने या लिमिट कम होने की वजह से 60 हजार रुपये प्रति लाभार्थी को नहीं भेजा सका।

    जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य 466 के सापेक्ष 12 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर और 17 नवंबर को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह के मंडप में 1,917 युगलों के विवाह कराए गए। जिले में कराए गए 1917 युगलों को विवाह के पश्चात 60-60 हजार रुपये समाज कल्याण निदेशालय की ओर से दिए जाते हैं।

    जिले के लाभार्थियों को अनुदान राशि देने के लिए 28 नवंबर को बजट मिल गया था। इसके बाद 30 नवंबर तक अनुदान राशि को लाभार्थियों के बैंक खातों में 60,000 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से भुगतान किया गया। इसमें 43 लाभार्थियों की धनराशि नहीं जा सकी। इसकी जानकारी पर पता चला कि जिन खाताधारकों ने शून्य बैलेंस से खाता खोला था, उनके बैंक खातों में धनराशि भेजे जाने की लिमिट कम है।

    इसके अलावा कुछ बैंक खातों में मामूली खामियां और थीं। इस वजह से 43 लाभार्थियों के बैंक खातों में अनुदान की धनराशि ट्रांसफर नहीं की जा सकी। इसके बाद लाभार्थियों को सूचित करके उनकी बैंक खातों की लिमिट को बढ़ाया गया तो 29 लाभार्थियों के खातों में फिर से धनराशि ट्रांसफर कर दी गई।

    वहीं, बाकी 14 लाभार्थियों ने बैंक खाते की छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराई, जिससे उनकी धनराशि नहीं भेजी जा सकी। ऐसे में जो लाभार्थी बचे हैं, वे अपने बैंक खातों की लिमिट बढ़वा लें, जिससे उनकी धनराशि भेजी जा सके।

     

    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के जिन लाभार्थियों को धनराशि स्थानांतरित नहीं हो सकी है, उनको सूचित करा दिया गया। लाभार्थियों के बैंक खातों की लिमिट बढ़ाकर विभाग में सूचना देने के लिए कहा गया, जिससे उनकी धनराशि भेजी जा सके।

    - चंद्र मोहन विश्नोई, जिला समाज कल्याण अधिकारी


