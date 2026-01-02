तराई के लोगों में चढ़ा नए साल का 'सुरूर', गटक गए सवा करोड़ की शराब

वैभव मिश्रा, जागरण, पीलीभीत। मौसम में घुली है मस्ती, हवाओं में सुरूर है, मयखानों की रौनक बता रही, हर दिल नशे में चूर है... दिसंबर की विदाई और नए साल के इस्तकबाल का जश्न पीलीभीत में कुछ इस कदर परवान चढ़ा कि मयखानों पर शौकीनों का हुजूम उमड़ पड़ा। कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर के बीच गिलासों में घुली मस्ती ने सरकारी तिजोरी को लबालब कर दिया।

नए साल की पूर्व संध्या और पहले दिन के आंकड़े गवाह हैं कि तराई के लोग 1.13 करोड़ रुपये की शराब गटक गए। इसमें लोगों ने 70 प्रतिशत देशी, 22 से 23 प्रतिशत विदेशी और बाकी की बियर को गटका है। जिले में संचालित 410 दुकानों 268 देसी, 59 कंपोजिट, 82 देसी, बियर और एक माडल शाप पर साल भर बिक्री का ग्राफ चढ़ता रहा।

आंकड़ों की बाजीगरी देखें तो पीलीभीत में देसी शराब का एकछत्र राज है। बीते साल जिले में 64.72 लाख लीटर देसी शराब बिकी, इसका मतलब है कि 90 लाख से अधिक बोतल और पौव्वों ने लोगों के गले को तर किया। वहीं, 7.29 लाख लीटर विदेशी शराब करीब 10 लाख बोतल, हाफ और 13.57 लाख लीटर बियर करीब सात लाख केन की बिक्री हुई।