तराई के लोगों में चढ़ा नए साल का 'सुरूर', गटक गए सवा करोड़ की शराब
कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच पीलीभीत के शौकीनों ने नए साल का जश्न कुछ खास अंदाज में मनाया। महज दो दिनों में जिले के लोग ₹1.13 करोड़ की शराब पी गए। है ...और पढ़ें
वैभव मिश्रा, जागरण, पीलीभीत। मौसम में घुली है मस्ती, हवाओं में सुरूर है, मयखानों की रौनक बता रही, हर दिल नशे में चूर है... दिसंबर की विदाई और नए साल के इस्तकबाल का जश्न पीलीभीत में कुछ इस कदर परवान चढ़ा कि मयखानों पर शौकीनों का हुजूम उमड़ पड़ा। कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर के बीच गिलासों में घुली मस्ती ने सरकारी तिजोरी को लबालब कर दिया।
नए साल की पूर्व संध्या और पहले दिन के आंकड़े गवाह हैं कि तराई के लोग 1.13 करोड़ रुपये की शराब गटक गए। इसमें लोगों ने 70 प्रतिशत देशी, 22 से 23 प्रतिशत विदेशी और बाकी की बियर को गटका है। जिले में संचालित 410 दुकानों 268 देसी, 59 कंपोजिट, 82 देसी, बियर और एक माडल शाप पर साल भर बिक्री का ग्राफ चढ़ता रहा।
आंकड़ों की बाजीगरी देखें तो पीलीभीत में देसी शराब का एकछत्र राज है। बीते साल जिले में 64.72 लाख लीटर देसी शराब बिकी, इसका मतलब है कि 90 लाख से अधिक बोतल और पौव्वों ने लोगों के गले को तर किया। वहीं, 7.29 लाख लीटर विदेशी शराब करीब 10 लाख बोतल, हाफ और 13.57 लाख लीटर बियर करीब सात लाख केन की बिक्री हुई।
पिछले वर्षों तक जिले का वार्षिक राजस्व 200 से 240 करोड़ रुपये के आसपास सिमट जाता था, लेकिन इस बार शौकीनों ने सारे अनुमान पीछे छोड़ दिए। विभाग की सतर्कता और बढ़ती मांग के कारण इस साल कुल 300 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है। नए साल पर किसी भी अप्रिय घटना या अनियमितता को रोकने के लिए विभाग ने पांच विशेष टीमें तैनात की थीं।
बीते वर्ष 2025 में जिले में राजस्व का लक्ष्य शत-प्रतिशत से भी अधिक रहा है। जिले में लगभग 300 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई है, जो पिछले साल की तुलना में 20 फीसदी अधिक है। विभाग की ओर से राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ पारदर्शी व्यवस्था पर जोर दिया गया। नए साल के जश्न के दौरान निगरानी के लिए पांच विशेष टीमें लगाई गई थी, ताकि कहीं भी अवैध शराब की बिक्री या अन्य कोई अनियमितता न हो सके।
- कल्पनाथ रजक, जिला आबकारी अधिकारी, पीलीभीत
यह भी पढ़ें- ऐश-ओ-आराम और 'गर्लफ्रेंड' की डिमांड ने अर्शदीप को बनाया मुजरिम, जब्त हुआ विदेशी पासपोर्ट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।