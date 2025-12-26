वसीम के रुई गोदाम में भीषण आग, ग्रामीणों ने बचाई बस्ती; दमकल विभाग की देरी पर फूटा गुस्सा!
पीलीभीत में वसीम के रुई गोदाम में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बस्ती को बचाया। आग लगने की घटना के बाद दमकल विभाग की देरी पर लोगों का ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, माधोटांडा। कस्बे के अंदर रात्रि में अचानक एक रुई के गोदाम में आग लगने से हजारों रुपये का माल जल गया। आग को बुझाने के लिए सैकड़ो लोग दौड़ पड़े। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। आज बुझने के काफी देर बाद अग्निशमन वाहन पहुंच पाया।
कस्बा निवासी वसीम का माधोटांडा में बीएसएनएल टावर के पास में रुई का गोदाम है। इस समय सर्दियों के मौसम को देखते हुए रुई के गद्दे बनाए जा रहे थे।
गुरुवार देर शाम अचानक गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। गोदाम के भीतर रखे हुए माल में लपटें उठती देख वहां पर मौजूद लोग घबरा गए।
इसके बावजूद सैकड़ों लोग गोदाम में लगी आग को बुझाने के लिए दौड़ पड़े। आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। ग्रामीणों ने अग्निशमन वाहन को भी सूचना दी। लेकिन अग्निशमन वाहन मौके पर नहीं पहुंचा।
ग्रामीणों के काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक हजारों रुपये का माल जलकर राख हो गया। काफी देर के बाद जब आग बुझ गई तो अग्निशमन वाहन पहुंचा। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका।
