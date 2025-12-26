Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वसीम के रुई गोदाम में भीषण आग, ग्रामीणों ने बचाई बस्‍ती; दमकल विभाग की देरी पर फूटा गुस्सा!

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:41 PM (IST)

    पीलीभीत में वसीम के रुई गोदाम में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बस्ती को बचाया। आग लगने की घटना के बाद दमकल विभाग की देरी पर लोगों का ...और पढ़ें

    Hero Image

    आग को बुझाने का प्रयास करत ग्रामीण

    संवाद सूत्र, जागरण, माधोटांडा। कस्बे के अंदर रात्रि में अचानक एक रुई के गोदाम में आग लगने से हजारों रुपये का माल जल गया। आग को बुझाने के लिए सैकड़ो लोग दौड़ पड़े। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। आज बुझने के काफी देर बाद अग्निशमन वाहन पहुंच पाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कस्बा निवासी वसीम का माधोटांडा में बीएसएनएल टावर के पास में रुई का गोदाम है। इस समय सर्दियों के मौसम को देखते हुए रुई के गद्दे बनाए जा रहे थे।

    गुरुवार देर शाम अचानक गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। गोदाम के भीतर रखे हुए माल में लपटें उठती देख वहां पर मौजूद लोग घबरा गए।

    इसके बावजूद सैकड़ों लोग गोदाम में लगी आग को बुझाने के लिए दौड़ पड़े। आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। ग्रामीणों ने अग्निशमन वाहन को भी सूचना दी। लेकिन अग्निशमन वाहन मौके पर नहीं पहुंचा।

    ग्रामीणों के काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक हजारों रुपये का माल जलकर राख हो गया। काफी देर के बाद जब आग बुझ गई तो अग्निशमन वाहन पहुंचा। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका।

     

    यह भी पढ़ें- पीलीभीत बनेगा देश का दूसरा बड़ा बासमती हब: अब विदेशों में महकेगी रुहेलखंड के चावल की खुशबू