खुद की फार्मेसी फिर भी जड़ी-बूटियां फांक रहीं धूल: 19 जिलों को दवा देने वाली यूनिट खुद लाचार!

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की विसंगतियां कितनी गहरी और विरोधाभासी हो सकती हैं। इसका उदाहरण जनपद की राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी में देखने को मिल रहा है। जो संस्थान पश्चमी प्रदेश के 19 जिलों के सरकारी अस्पतालों की सेहत सुधारने के लिए दवाओं की आपूर्ति का जिम्मेदार है, वह खुद दवा तैयार करने में लाचार नजर आ रहा है।

विडंबना देखिए कि जब फार्मेसी ने हाथ खड़े किए और विकल्प के तौर पर बाहर से दवाएं खरीदी गईं, तो गुणवत्ता जांच में उनके सैंपल फेल पाए गए। यानी सरकारी खजाने को चपत भी लगी और मरीजों तक मानक विहीन औषधियां पहुंचने का खतरा भी बढ़ गया। वर्ष 1899 में स्थापित राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के साथ ही इस फार्मेसी की नींव रखी गई थी।

नो प्राफिट-नो लास के सिद्धांत पर चलने वाली यह फार्मेसी दशकों तक औषधियों का भंडार रही है। पहले यह कालेज प्राचार्य के अधीन थी, लेकिन अब स्वतंत्र अधीक्षक के अधीन है। आलम यह है कि अस्पताल के पास अश्वगंधा और पंचसकार चूर्ण सहित करीब 20 जड़ी-बूटी तैयार करने के लिए करीब 30 क्विंटल से अधिक बेशकीमती जड़ी-बूटियां रखी हैं, लेकिन फार्मेसी उन्हें पीसने को तैयार नहीं है।

समय पर पिसाई न होने के कारण कैंपस में रखी ये जड़ी-बूटियां अब नमी की भेंट चढ़ रही हैं। अश्वगंधा और पंचसकार सहित करीब 20 औषधियों की पिसाई की जानी है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि फार्मेसी स्टाफ अन्य जिलों की सप्लाई का हवाला देकर स्थानीय अस्पताल की जड़ी-बूटियां पीसने से मना कर देता है।

नतीजा यह है कि अस्पताल आने वाले गरीब मरीज मजबूरी में बाहरी मेडिकल स्टोर से महंगी दवाएं खरीदने को विवश हैं। राजकीय आयुर्वेदिक कालेज में दवाओं की गुणवत्ता के साथ खेल स्वाद, गंध और रंग के भरोसे चल रही है। हाल ही में स्फटिक भस्म, टंकन भस्म, श्वेता पार्पति, लशुनादि वटी और लवंगादि वटी दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं।

हैरानी की बात यह है कि इन दवाओं की गुणवत्ता की जांच वैज्ञानिक पद्धति या अत्याधुनिक लैब के बजाय केवल स्वाद, गंध और रंग के आधार पर की गई। नियम कहता है कि दवाओं के मानक तय करने के लिए उन्हें सरकारी लैब में टेस्ट कराया जाना चाहिए, लेकिन यहां केवल इंद्रियों के भरोसे रिपोर्ट तैयार कर दी गई। हालांकि आपूर्ति करने वाली कंपनी ने लैब टेस्ट रिपोर्ट साथ देने का दावा किया है, लेकिन कालेज स्तर पर बिना वैज्ञानिक परीक्षण के दवाओं को फेल या पास करार देना पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बनाता है।