जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर लापरवाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजकीय मेडिकल कालेज के अधीन जिला अस्पताल में एलोपैथिक दवाओं के नमूने फेल होने के प्रकरण के बाद अब आयुर्वेदिक चिकित्सा के भी नमूने फेल हुए है।

आयुर्वेदिक अस्पताल के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई पांच दवाओं को औषधि परीक्षण टीम ने अधोमानक करार देते हुए खारिज कर दिया है। आयुष मिशन और लोकल परचेज के माध्यम से आने वाली दवाओं की गुणवत्ता जांचना अनिवार्य है। राजकीय आयुर्वेदिक कालेज की अपनी फार्मेसी होने के बावजूद, आपसी खींचतान के कारण वहां से समय पर आपूर्ति नहीं मिल पा रही थी।

ऐसे में एक माह पूर्व मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्फटिक भस्म, टंकन भस्म, श्वेता पार्पति, लशुनादि वटी, लवंगादि वटी दवाओं का टेंडर निकाला गया था। जब संबंधित फर्म ने दवाओं की सप्लाई दी, तो तीन सदस्यीय डाक्टरों की औषधि परीक्षण टीम ने जांच की। जांच टीम ने पाया कि दवाओं का रंग, गंध और उनका रासायनिक फार्मूला मानकों के अनुरूप नहीं है।