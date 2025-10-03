पीलीभीत में पुलिस टीम से मारपीट, वर्दी फाड़ी; विवाद की सूचना पर पहुंची थी Dial 112

पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र के गांव पीराताल में मेड़ काटने को लेकर हुए विवाद की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस टीम के साथ मारपीट की गई जिसमें महिलाओं ने पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ दी। हेड कांस्टेबल ने न्यूरिया थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने रामकुमार तेजप्रकाश व नरेंद्र समेत आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। न्यूरिया थाना क्षेत्र के गांव पीराताल में मेड़ काटने पर हुए विवाद की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस टीम के साथ मारपीट की गई। इस दौरान महिलाओं ने पुलिस कर्मियों की वर्दी भी फाड़ दी। पीआरवी 2052 पर तैनात हेड कांस्टेबल ने न्यूरिया थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। कांस्टेबल दीपक शर्मा ने बताया उनकी ड्यूटी साथी कर्मचारी महिला हेड कांस्टेबल संतोष कुमारी, निर्मला चालक हेड कांस्टेबल जितेंद्र यादव के साथ कोतवाली थाने की पीआरवी 2052 पर लगी थी। ड्यूटी के दौरान पीराताल गांव निवासी कमलेश के द्वारा मेड़ काटने को लेकर गांव के रामकुमार, तेज प्रकाश, नरेंद्र से हो गया। जिसकी पीआरवी पर काल से शिकायत की गई। वह सूचना मिलने पर टीम के साथ पीराताल पहुंचे। इस दौरान आरोपित रामकुमार, तेजप्रकाश, नरेंद्र और उनके परिवार की महिलाएं हाथ में लाठी डंडे लेकर खड़ी थी।