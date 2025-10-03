Language
    पीलीभीत में पुलिस टीम से मारपीट, वर्दी फाड़ी; विवाद की सूचना पर पहुंची थी Dial 112

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:35 PM (IST)

    पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र के गांव पीराताल में मेड़ काटने को लेकर हुए विवाद की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस टीम के साथ मारपीट की गई जिसमें महिलाओं ने पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ दी। हेड कांस्टेबल ने न्यूरिया थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने रामकुमार तेजप्रकाश व नरेंद्र समेत आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

    घटना के बाद मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। न्यूरिया थाना क्षेत्र के गांव पीराताल में मेड़ काटने पर हुए विवाद की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस टीम के साथ मारपीट की गई। इस दौरान महिलाओं ने पुलिस कर्मियों की वर्दी भी फाड़ दी। पीआरवी 2052 पर तैनात हेड कांस्टेबल ने न्यूरिया थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। कांस्टेबल दीपक शर्मा ने बताया उनकी ड्यूटी साथी कर्मचारी महिला हेड कांस्टेबल संतोष कुमारी, निर्मला चालक हेड कांस्टेबल जितेंद्र यादव के साथ कोतवाली थाने की पीआरवी 2052 पर लगी थी।

    ड्यूटी के दौरान पीराताल गांव निवासी कमलेश के द्वारा मेड़ काटने को लेकर गांव के रामकुमार, तेज प्रकाश, नरेंद्र से हो गया। जिसकी पीआरवी पर काल से शिकायत की गई। वह सूचना मिलने पर टीम के साथ पीराताल पहुंचे। इस दौरान आरोपित रामकुमार, तेजप्रकाश, नरेंद्र और उनके परिवार की महिलाएं हाथ में लाठी डंडे लेकर खड़ी थी।

    पुलिस टीम ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रही थी। इस दौरान आरोपित रामकुमार, तेज प्रकाश, नरेंद्र और उनके परिवार की महिलाओं ने टीम पर हमला कर दिया और लाठी डंडों से जमकर मारपीट करते हुए वर्दी फाड़ दी।

    उन्होंने बताया कि आरोपित रामकुमार, तेजप्रकाश व नरेंद्र ने सरकारी पिस्टल को छीनने का भी प्रयास किया। जिसे जैसे तैसे छुड़ाकर सभी ने भाग कर अपनी जान बचाई। आरोपितों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज़ कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।