तौकीर के रसूख से फाइलों में गुम हुए ध्वस्तीकरण के आदेश, 29 BDA उपाध्यक्ष भी नहीं चला सके बुलडोजर
बरेली में मौलाना तौकीर और उनके करीबियों के अवैध निर्माणों पर BDA ने शिकंजा कसा है। कई होटलों बारातघरों और दुकानों को सील कर दिया गया है जिनमें फाइक एन्क्लेव कॉलोनी भी शामिल है। अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण पहले ध्वस्तीकरण के आदेशों पर कार्रवाई नहीं हुई। BDA उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. ने कहा कि शहर में कोई भी अवैध निर्माण नहीं रहने दिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हाजी शराफत का हमसफर बरातघर भी अवैध, 2024 में जारी हुआ ध्वस्तीकरण आदेश
भवन निर्माण के लिए यह है प्रक्रिया
शहजिल समेत अन्य रसूखदारों पर प्रहार करने वाले जोगिंदर के कार्यकाल में भी नहीं चला बुलडोजर
शहर में अवैध निर्माण के विरुद्ध बीडीए की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीते चार वर्ष में प्रदेश में सबसे अधिक ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की गई है। कई संपत्तियों पर न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते कुछ रुकावट जरूर आती है, लेकिन वर्तमान में बीडीए की ओर से ठोस पैरवी कर उसे शीघ्र निस्तारित कराया जा रहा है। स्पष्ट कर दूं शहर में कोई भी अवैध निर्माण नहीं रहने दिया जाएगा।
डा. मनिकंडन ए., बीडीए उपाध्यक्ष
