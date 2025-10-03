Language
    आजम खान और इरफान सोलंकी की रिहाई पर भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान, कहा- देश में कानून का राज कायम

    By Mohsin Pasha Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:04 AM (IST)

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि आज़म खां और इरफान सोलंकी जमानत पर हैं। बरेली में माहौल बिगाड़ने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने गांधी और शास्त्री को श्रद्धांजलि दी और स्वच्छता व विकास की दिशा में देश के प्रयासों को सराहा। चौधरी ने आरएसएस के योगदान की सराहना की और भाजपा संगठन चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी।

    बाहर भी: फोटो: आजम-इरफान रिहा हुए हैं दोषमुक्त नहीं: भूपेन्द्र सिंह चौधरी

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी रिहा हुए हैं। दोषमुक्त नहीं हुए हैं। दोनों फिलहाल जमानत पर हैं। देश में कानून का राज कायम है। हम अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं। आगे अदालतें जो निर्णय करेंगी, उसके अनुसार कार्रवाई होगी।

    गुरुवार को वह लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। बरेली में आइ लव मुहम्मद को लेकर हुए बवाल पर कहा कि सरकार माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है।

    एजेंसियां सक्रिय हैं ताकि कोई प्रदेश का माहौल बिगाड़ न सके। ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पिछली सरकारें ऐसे लोगों का संरक्षण करती थीं। इसलिए माहौल हमेशा खराब होता था। अब ऐसा नहीं होगा।

    शहर में स्थापित डांडी यात्रा स्मारक का जिक्र करते हुए कहा कि यह स्मारक महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह की प्रेरणा को जीवित रखेगा। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का देश कभी नहीं भूल सकता। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।

    राष्ट्रपिता ने जिस रामराज की कल्पना की थी, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। स्वच्छता और विकास की दिशा में देश और प्रदेश निरंतर अग्रसर हैं और यही महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 100 साल पूरे होने पर प्रशंसा की।

    कहा कि संघ देश और समाज के निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है। समाज और व्यक्ति निर्माण के लिए स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देता हूं। भारत को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने का संकल्प में आरएसएस की अहम भूमिका है। आरएसएस के संकल्प की वजह से ही भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है।

    भाजपा संगठन के चुनाव प्रक्रिया पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में अध्यक्ष किसी परिवार से नहीं चुनना है। अब तक 23 जिलों के अध्यक्ष तय हो चुके हैं और 38 शेष हैं। हम जल्द ही अपनी चुनाव प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।