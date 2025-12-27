रहस्यमयी मौत: 6 फीट की चौखट और पति की मौजूदगी, विवाहिता की मौत ने खड़े किए गंभीर सवाल!
पीलीभीत के बीसलपुर में पति से झगड़े के बाद एक महिला ने कथित तौर पर चादर से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पति की मौजूदगी और छह फीट ऊंची चौखट से लटकने पर सव ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, बीसलपुर। पति से हुए झगड़े के बाद पत्नी ने चादर का फंदा बनाकर कमरे की चौखट से लटककर खुदकुशी कर ली। पुलिस क्षेत्राधिकारी और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में शव को फंदे से नीचे उतारकर पूर्ण करने के बाद विवाहिता के शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया।
छह फीट पर फंदे पर लटककर खुदकुशी करने और कमरे में मौजूद होने के बावजूद पत्नी को न बचाने पर घटना को लेकर संशय बढ़ गया। पुलिस कार्रवाई के लिए तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ग्राम मलकपुर निवासी मोरपाल की शादी 14 माह पूर्व बरेली जनपद के थाना हाफिजगंज क्षेत्र के ग्राम फैजुल्ला निवासी अशोक कुमार की पुत्री वर्षा के साथ हुई थी।
मोरपाल ग्राम चुर्रासकतपुर के पास स्थित न्यारा पेट्रोल पंप पर नौकरी करता है। वह रोज की तरह शुक्रवार की रात सात बजे अपने घर पहुंचा था। रात्रि 12 बजे लगभग मोर पाल की पत्नी वर्षा से उसकी लड़ाई हो गई। इस और उसने अपनी पत्नी वर्षा की पिटाई कर दी। मोरपाल का कहना है कि पिटाई से अपमानित होकर वर्षा ने गले में चादर का फंदा डालकर चौखट से लटक गई।
इसके बाद आरोपित ने उसको बचाने के लिए खींचना चाहा तो उसकी मौत हो गई। सुबह होने पर जब ग्रामीणों को विवाहिता की मृत्यु होने के बारे जानकारी हुई तो उन्होंने वर्षा के मायके बरेली जनपद के थाना हाफिजगंज क्षेत्र के ग्राम फैजुल्ला निवासी उसके पिता अशोक कुमार को दी। उन्होंने तत्काल पीआरवी पुलिस को सूचना दी।
इसके बाद कोतवाली पुलिस इंस्पेक्ट संजीव कुमार शुक्ला तथा क्षेत्राधिकारी प्रगति चौहान नायब तहसीलदार अवधेश कुमार के साथ मौके पर पहुंच गए। फोरेंसिक टीम के आने के बाद फंदे पर लटकी विवाहिता वर्षा को नीचे उतारा गया। इसके पश्चात मृतक विवाहिता के परिवार वालों के आने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विवाहिता के मायके पक्ष की ओर से तहरीर न मिलने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार शुक्ला ने बताया की पति-पत्नी में अक्सर झगड़ा चलता था। करीब 14 माह पूर्व वर्षा की शादी मोरपाल के साथ हुई थी। इसी झगड़े के चलते वह फंदे पर लटककर जान दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट हो जाएगा। मायके पक्ष से तहरीर मिलने पर प्राथमिकी पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी।
