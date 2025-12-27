इंटरनेट पर 'दबंगई' दिखाने के चक्कर में हवालात पहुंचे युवक, मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन

संवाद सूत्र, जागरण, बिलसंडा। दो गुटों के बीच हुआ झगड़ा थाना तक पहुंचा तो समझौता होने के बाद निपट गया। पुलिस ने दोनों पक्षों से समझौतानामा लेने के साथ ही शांतिभंग करने के मामले में चालान कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से दोनों पक्ष शांत हो गए, लेकिन एक पक्ष ने पीटने का वीडियो कुछ दिन बाद प्रसारित करके इंटरनेट मीडिया पर दबंग बनने की कोशिश की तो दूसरे पक्ष ने चौराहा पर मारपीट करके वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया।

दोनों ही मामलों में पुलिस ने शांतिभंग की धाराओं में चालान करके जेल भेज दिया, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो पर लोग जमकर कमेंट व शेयर कर रहे हैं। चौराहा पर पीटने के 10 आरोपितों में से पुलिस ने नामजद तीन आरोपितों को जेल भेज दिया। कस्बा निवासी अभय का दूसरे मुहल्ले के निवासी मोहम्मद इरशाद के साथ 15 दिसंबर को विवाद हो गया था।

इस पर मोहम्मद इरशाद और उनके साथी गुल हसन ने अभय को पीट दिया था। यह मामला पुलिस तक पहुंचा तो दोनों पक्षों में समझौता हो गया। इसके बाद पुलिस ने अभय का शांतिभंग में चालान कर दिया। समझौता होने के बाद मोहम्मद इरशाद के पक्ष के लोगों ने अभय को पीटने का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया। प्रसारित वीडियो में इरशाद और गुल हसन थाना प्रभारी को गालियां देते नजर आ रहे हैं।

इस पर उनका भी शांतिभंग में चालान कर दिया गया। वीडियो प्रसारित होने से हुई बदनामी से गुस्साए अभय गुट के लोगों ने दूसरे पक्ष को पीटने की योजना बना ली। 24 दिसंबर की शाम को बंडा चौराहा पर स्थित राजीव होटल चाय पर चाय पी रहे इरशाद को अभय, गोविंदा, रोहित, अंकित और विनय व पांच अज्ञात व्यक्तियों ने पीट दिया।

इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया। प्रसारित वीडियो में अभय पक्ष के लोग इरशाद के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। आरोपितों ने उसे होटल से निकालकर सड़क पर गिराकर पीटा। आसपास के लोगों ने किसी तरह से उसको बचाया। इस मामले में पुलिस ने पांच नामजद समेत पांच अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत दर्ज कर शांतिभंग में चालान कर दिया।