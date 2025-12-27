पीलीभीत के छात्रों में 'परीक्षा पे चर्चा' का भारी उत्साह, मंडल रैंकिंग में टॉप पर चमका जिला
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के आगामी संस्करण को लेकर विद्यार्थियों और शिक्षकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पंजीकरण के मामले में जनपद पीलीभीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आंकड़ों को देखते हुए पीलीभीत पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि बरेली मंडल में इसने प्रथम स्थान हासिल कर अपनी पहचान बनाई है।
प्रदेश स्तर की रैंकिंग पर नजर डालें तो पीलीभीत ने बड़े जनपदों को पछाड़ते हुए टाप-तीन में जगह बनाई है। जनपद को शासन की ओर से 1,39,290 पंजीकरण का लक्ष्य दिया गया था, इसके सापेक्ष विभाग ने 1,08,684 छात्र-छात्राओं का पंजीकरण कराते हुए 78.03 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की है।
इस सूची में रामपुर 95.58 प्रतिशत के साथ पहले और बागपत 82.89 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। बरेली मंडल के चारों जनपदों में पीलीभीत का प्रदर्शन सबसे उत्कृष्ट रहा है। पीलीभीत 78.03 प्रतिशत के मुकाबले मंडल मुख्यालय बरेली 52.64 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि बदायूं 38.55 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर और शाहजहांपुर चतुर्थ स्थान पर रहा है।
उत्तर प्रदेश: 'परीक्षा पे चर्चा' पंजीकरण रैंकिंग (Top 3)
|स्थान (श्रेणी)
|जनपद
|लक्ष्य (Target)
|उपलब्धि (Achievement)
|प्रतिशत (%)
|प्रथम 🥇
|रामपुर
|1,46,780
|1,40,287
|95.58%
|द्वितीय 🥈
|बागपत
|84,024
|69,648
|82.89%
|तृतीय 🥉
|पीलीभीत
|1,39,290
|1,08,684
|78.03%
बरेली मंडल: 'परीक्षा पे चर्चा' पंजीकरण की स्थिति
|मंडल में श्रेणी
|जनपद
|लक्ष्य (Target)
|उपलब्धि (Achievement)
|सफलता प्रतिशत (%)
|प्रथम 🏆
|पीलीभीत
|1,39,290
|1,08,684
|78.03%
|द्वितीय
|बरेली
|3,05,413
|1,60,755
|52.64%
|तृतीय
|बदायूं
|2,25,007
|86,742
|38.55%
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से छात्र सीधे प्रधानमंत्री से संवाद कर परीक्षा के तनाव को दूर करने के गुर सीखते हैं। इस उपलब्धि पर जनपद का शिक्षा विभाग ने खुश है। उम्मीद है कि पंजीकरण की इस संख्या में अभी और इजाफा हो सकता है, इससे जिले की रैंकिंग में और सुधार होंगी। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जनपद नए आयाम पर पहुंचेगा।
- रोशनी सिंह, बीएसए पीलीभीत
