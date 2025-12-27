पीलीभीत के छात्रों में 'परीक्षा पे चर्चा' का भारी उत्साह, मंडल रैंकिंग में टॉप पर चमका जिला

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के आगामी संस्करण को लेकर विद्यार्थियों और शिक्षकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पंजीकरण के मामले में जनपद पीलीभीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आंकड़ों को देखते हुए पीलीभीत पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि बरेली मंडल में इसने प्रथम स्थान हासिल कर अपनी पहचान बनाई है।

प्रदेश स्तर की रैंकिंग पर नजर डालें तो पीलीभीत ने बड़े जनपदों को पछाड़ते हुए टाप-तीन में जगह बनाई है। जनपद को शासन की ओर से 1,39,290 पंजीकरण का लक्ष्य दिया गया था, इसके सापेक्ष विभाग ने 1,08,684 छात्र-छात्राओं का पंजीकरण कराते हुए 78.03 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की है।