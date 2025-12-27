नए साल पर करना है 'टाइगर दीदार'? पीटीआर में 90 गाड़ियां तैयार, जानें क्या है इस बार का बजट

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में बाघों के नजर आने की वजह से यहां पर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पीटीआर में 90 जंगल सफारी गाड़ियां संचालित की जा रही हैं, जिसमें 85 वाहन बाहर के हैं और पांच गाड़ियां वन निगम की हैं। ये वाहन जंगल सफारी करा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर आप भी नये वर्ष में जंगल की सैर करना चाहते हैं तो आप मुस्तफाबाद और बराही गेट से सफारी बुक करके जंगल घूम सकते हैं।पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जीनोन और जिप्सी वाहनों जंगल सफारी के रूप में संचालित किया जाता है। इसमें अगर आप जंगल सफारी करने जा रहे हैं तो दोनों वाहनों के रेटों के बारे में जान लें, जिससे वहां पर आपको परेशानी नहीं होगी।

इसमें जीनाेन वाहन से जंगल सफारी के लिए 4100 रुपये देना पड़ता है, जबकि 100 रुपये प्रति पर्यटक अतिरिक्त देना पड़ता है, जिसमें आठ लोग बैठते हैं। इसमें गाड़ी का 3000 रुपये, गाइड का 500 रुपये, रोड फीस 300 रुपये, ईडीसी 200 रुपये और पार्किंग शुल्क 100 रुपये शामिल होते हैं।

वहीं, 3100 रुपये जिप्सी शुल्क देना होता है और 100 रुपये प्रति पर्यटक अतिरिक्त देने होते हैं। इसमें गाड़ी के 2000 रुपये, गाइड के 500 रुपये, रोड फीस 300 रुपये, ईडीसी के 200, पार्किंग 100 रुपये शामिल होते हैं। वहीं, अगर कोई विदेशी पीटीआर में जाता है तो उसको 800 रुपये प्रति व्यक्ति जमा करना होता है। इसके अलावा भारतीय व्यक्ति को कैमरा ले जाने के लिए 200 रुपये शुल्क देना होता है, जबकि विदेशी व्यक्ति को कैमरा ले जाने के लिए दो हजार रुपये शुल्क देना होता है।