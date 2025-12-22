वेतन में बढ़ोत्तरी: यूपी में 10 वर्ष की सेवा पर ग्रेड-पे वृद्धि का तोहफा, पीलीभीत के 54 शिक्षकों को लाभ

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। लंबे समय से अपनी सेवाओं का उचित प्रतिफल मांग रहे शिक्षकों की मुराद शासन ने पूरी कर दी है। बिना किसी विवाद या विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले 54 शिक्षकों को चयन वेतनमान की सौगात दी गई है। अब इन शिक्षकों को 4200 ग्रेड-पे के स्थान पर 4600 ग्रेड-पे के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मरौरी ब्लॉक के 54 शिक्षक अब 4200 के बजाय 4600 के ग्रेड-पे पर पाएंगे वेतन मरौरी ब्लाक के शिक्षक रहे अव्वल जिले के 1508 विद्यालयों में तैनात साढ़े तीन हजार से अधिक शिक्षकों के बीच से पात्रता सूची तैयार करने के लिए शासन ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से आनलाइन रिपोर्ट मांगी थी। गहन जांच-पड़ताल के बाद मरौरी ब्लाक के 54 सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों का चयन किया गया। इन सभी शिक्षकों का पिछला 10 वर्षों का रिकार्ड बेदाग पाया गया है।

वेतन में होगी बड़ी बढ़ोतरी, गड़बड़ी पर चेतावनी भी ग्रेड-पे में 400 रुपये की इस वृद्धि से शिक्षकों के मासिक वेतन में उल्लेखनीय इजाफा होगा। हालांकि, विभाग ने इस लाभ के साथ कड़ी चेतावनी भी जारी की है। बीएसए रोशनी सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में किसी शिक्षक की रिपोर्ट गलत पाई जाती है या सेवा अभिलेखों में कोई गड़बड़ी सामने आती है, तो न केवल बढ़ा हुआ वेतनमान वापस लिया जाएगा, बल्कि अब तक किए गए भुगतान की कटौती करते हुए संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।