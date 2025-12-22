वेतन में बढ़ोत्तरी: यूपी में 10 वर्ष की सेवा पर ग्रेड-पे वृद्धि का तोहफा, पीलीभीत के 54 शिक्षकों को लाभ
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत 54 शिक्षकों को 10 वर्ष की बेदाग सेवा के बाद ग्रेड-पे में वृद्धि का लाभ मिला है। इन शिक्षकों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। लंबे समय से अपनी सेवाओं का उचित प्रतिफल मांग रहे शिक्षकों की मुराद शासन ने पूरी कर दी है। बिना किसी विवाद या विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले 54 शिक्षकों को चयन वेतनमान की सौगात दी गई है। अब इन शिक्षकों को 4200 ग्रेड-पे के स्थान पर 4600 ग्रेड-पे के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाएगा।
मरौरी ब्लॉक के 54 शिक्षक अब 4200 के बजाय 4600 के ग्रेड-पे पर पाएंगे वेतन
मरौरी ब्लाक के शिक्षक रहे अव्वल जिले के 1508 विद्यालयों में तैनात साढ़े तीन हजार से अधिक शिक्षकों के बीच से पात्रता सूची तैयार करने के लिए शासन ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से आनलाइन रिपोर्ट मांगी थी। गहन जांच-पड़ताल के बाद मरौरी ब्लाक के 54 सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों का चयन किया गया। इन सभी शिक्षकों का पिछला 10 वर्षों का रिकार्ड बेदाग पाया गया है।
वेतन में होगी बड़ी बढ़ोतरी, गड़बड़ी पर चेतावनी भी
ग्रेड-पे में 400 रुपये की इस वृद्धि से शिक्षकों के मासिक वेतन में उल्लेखनीय इजाफा होगा। हालांकि, विभाग ने इस लाभ के साथ कड़ी चेतावनी भी जारी की है। बीएसए रोशनी सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में किसी शिक्षक की रिपोर्ट गलत पाई जाती है या सेवा अभिलेखों में कोई गड़बड़ी सामने आती है, तो न केवल बढ़ा हुआ वेतनमान वापस लिया जाएगा, बल्कि अब तक किए गए भुगतान की कटौती करते हुए संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं ये शिक्षक जिले में प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट विद्यालयों के सफल संचालन में इन शिक्षकों के साथ-साथ 1573 अनुदेशक और 1507 शिक्षामित्र कार्यरत है। हाल ही में शिक्षामित्रों के लिए गृह जनपद तबादला नीति लागू होने के भी आदेश जारी हो गया है।
शासन के निर्देशानुसार 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले मरौरी ब्लाक के 54 शिक्षकों का चयन वेतनमान स्वीकृत किया गया है। बीईओ की रिपोर्ट के आधार पर इनका ग्रेड-पे 4200 से बढ़ाकर 4600 कर दिया गया है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अभिलेखों की निरंतर निगरानी की जा रही है। - रोशनी सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत
