SO अभी नहीं आईं हैं... सुनकर DM धर्मेंद्र प्रताप सिंह हुए नाराज, जारी किया कारण बताओ नोटिस

संवाद सूत्र, जागरण, मिर्जापुर। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह व राजेश द्विवेदी ने समाधान दिवस में लोगों की समस्याएं सुनीं। भूमि विवाद संबंधी शिकायतें अधिक आने पर नाराजगी व्यक्त की। एसओ मिर्जापुर सोनी शुक्ला के देर से पहुंचने पर स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। 79 शिकायतों में 16 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।

तहसील सभागार में पहुंचे डीएम ने एसओ को बुलवाया तो पता चला कि वह अभी आईं नहीं हैं, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। एसपी राजेश द्विवेदी, एएसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे जब समाधान दिवस में पहुंचे तब एसओ आईं।

डीएम ने जारी किया कारण बताओ नोटिस डीएम ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। तहसील के अधिवक्ताओं ने सीओ चकबंदी के न आने की शिकायत की, जिस पर डीएम ने सीओ को तय दिनों में बैठने के निर्देश दिए।अधिकारियों ने जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए। इस दौरान संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

13 अधिकारी रहे अनुपस्थित तिलहर। एसडीएम सदानंद सरोज की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस हुआ, 25 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से सात शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। 13 विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति पर एसडीएम ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की।