विदेश भेजने के नाम पर 50 हजार रुपये ठगी, पैसा मांगने पर जान से मारने की दी धमकी

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। न्यूरिया थाना क्षेत्र के ग्राम हसन नगर निवासी संजय कुमार पुत्र दीनदयाल ने थाना न्यूरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि उसका परिचय मदन सिंह राठौर पुत्र श्याम बिहारी राठौर निवासी ग्राम भिंडारा थाना न्यूरिया से डेढ़ वर्ष पूर्व हुआ था।

मदन सिंह ने लोगों को विदेश भेजने का काम करने की बात कही थी। इस पर उसने मदन सिंह से विदेश भेजने के संबंध में डेढ़ लाख रुपये में बात तय कर ली थी।

22 में 2024 को मदन सिंह राठौर के कार्यालय में 25 हजार रुपए नगद और 25 हजार रुपये खाते से ट्रांसफर किए गए।

कुछ दिन बाद जब उसने विदेश भेजने में आनाकानी की तो उसने आरोपी से अपने रुपए वापस मांगे। रुपए वापस मांगने पर आरोपी ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा कर लिया है।