किसान को दौड़ाकर ट्रैक्टर से कुचलने वाले 12 आरोपियों पर FIR, शव गांव पहुंचते ही मचा चीत्कार; जुट गए सैकड़ों लोग

पूरनपुर में खनन माफिया ने एक किसान को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। मृतक के पुत्र ने 12 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। किसान इंद्रजीत सिंह ने अवैध रेत खनन का विरोध किया था जिसके बाद आरोपियों ने उन पर हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, पूरनपुर। अवैध खनन भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान को दौड़ाकर कुचलने वाले खनन माफिया और उसके भाईयों सहित तीन को नामजद करते हुए 12 आरोपितों के खि‍लाफ हत्या की प्राथमिकी लिखी गई है। शव गांव पहुंचते ही चीत्कार मच गया। सैकड़ों लोग किसान की अंत्येष्टि में शामिल हुए।

नेपाल सीमावर्ती थाना हजारा क्षेत्र के गांव अशोकनगर के पास बुधवार की देर शाम खेत देखने गए संपूर्णानगर थाना क्षेत्र के गांव मुरारखेड़ा निवासी किसान इंद्रजीत सिंह को खनन माफिया आलम उर्फ अलहम अली ने रेत भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मार डाला था। कच्चे रास्ते पर शारदा के कटान से छोड़ी गई रेत का अवैध खनन करने के विरोध में आरोपितों ने उनकी जान ले ली थी।

किसान के पुत्र प्रीतम सिंह ने पुलिस को बताया कि आरोपित अलहम अली निवासी भरतपुर अपने तीन भाई, हेमंत माहेश्वरी निवासी संपूर्णानगर, अरविंद यादव निवासी सिद्धनगर और छह अज्ञात लोगों के साथ दो ट्रैक्टर ट्रालियों से निकलने वाले एक मात्र रास्ते से रेत का अवैध खनन कर रहा था। पिता इंद्रजीत के विरोध पर आरोपितों ने पहले फावड़ा से सिर पर बार किया। बचाव में वह कुछ दूर दौड़े। पीछे से आरोपितों ने ट्रैक्टर भगाकर उन्हें कुचल दिया। हेमंत, अरविंद और अलहम के भाईयों ने इसमें भरपूर सहयोग किया। खेत से काम पर लौटते समय कमल सिंह, दुर्गेश, गणेश ने किसान का बचाव करने का प्रयास किया। इससे वह भी घायल हो गए। बाइक से उन्हें पलिया सीएचसी ले जाया गया जहां किसान को मृत घोषित कर दिया गया।

दोपहर के समय पोस्टर्माटम के बाद शव किसान का शव घर पहुंचते ही स्वजन में चीत्कार मच गया। शव आने के इंतजार में सैकड़ों लोग पहले से मौजूद थे। एहतियात के तौर पर पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद रहे। गमगीन माहौल में किसान का गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया। लोगों में आरोपितों के प्रति खासा आक्रोश देखा गया।