    पीलीभीत में किसान की हत्या करने वाले पांच आरोपी ग‍िरफ्तार, दो बाल अपचारी भी पकड़े; अन्‍य की तलाश में जुटी पुल‍िस

    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:14 PM (IST)
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:14 PM (IST)

    पूरनपुर में अवैध खनन के विरोध में किसान इंद्रजीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दो नाबालिग भी हिरासत में लिए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से दो ट्रैक्टर बरामद हुए हैं। सभी आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

    किसान की हत्या करने वाले पांच आरोपित पुलिस ने दबोचे।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, पूरनपुर। रास्ते में पड़ी बालू का अवैध खनन के विरोध में किसान की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने खनन माफिया सहित पांच हत्यारोपितों को गिरफ्तार कर लिया। दो बाल अपचारी भी हिरासत में लिए गए हैं। आरोपितों के कब्जे से दो ट्रैक्टरों को बरामद किया गया है। पांचों का मेडिकल कराकर जेल भेज दिया गया।

    हजारा थाना क्षेत्र के गांव अशोकनगर के पास शारदा के कटान से रास्ते में छोड़ी गई बालू का अवैध खनन करने के विरोध में खनन माफियाओं ने बुधवार की देर रात संपूर्णानगर थाना क्षेत्र के गांव मुरारखेड़ा निवासी किसान इंद्रजीत सिंह की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने तीन लक्ष्मणनगर निवासी आलम, सिद्धनगर निवासी अरविंद यादव और संपूर्णानगर निवासी हेमंत महेश्वरी को नामजद करते हुए 12 आरोपितों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी लिखकर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए थे।

    गुरुवार को पुलिस ने प्राथमिकी में नामजद खनन माफिया आलम उसके भाई मेहंदी हसन गांव, मोहम्मद हुसैन और गांव के पवन कुमार, हेमंत महेश्वरी को अध्योध्यानगर के तिराहा पर गिरफ्तार कर लिया। घटना में शामिल दो बाल अपचारियों को गांव रामनगर तिराहा से पकड़ा गया। एक ट्रैक्टर को पुलिस ने घटना स्थल से ही बरामद किया था। दूसरे ट्रैक्टर पर सवार होकर आरोपित मौके से भाग गए थे। आरोपितों की निशानदेही पर उसे भी बरामद कर लिया गया।

    हजारा थानाध्यक्ष शरद कुमार ने बताया कि पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। दो बाल अपचारी भी हिरासत में लिए गए हैं। दो ट्रैक्टर ट्राली बरामद की गई हैं। आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अन्य फरार आरोपितों की तलाश करने के लिए टीम जुटी हुई हैं। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।

