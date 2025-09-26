Language
    पीलीभीत में चारपाई पर सो रही महिला को सांप ने काटा, झाड़-फूंक के चक्कर में चली गई जान

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:57 AM (IST)

    पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव गुटैया में माया देवी नामक 35 वर्षीय महिला की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। वह मच्छरदानी लगाकर खाट पर सो रही थी तभी सांप ने उसे डस लिया। परिजन उसे झाड़-फूंक के लिए ले गए फिर जिला अस्पताल पहुंचाया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है।

    चारपाई पर सो रही महिला को सांप ने डस लिया। जागरण

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव गुटैया निवासी माया देवी 35 की शुक्रवार सुबह सर्प दंश से मृत्यु हो गई। सर्प ने उसे तब डंसा जब वह गुरुवार रात खाट पर मच्छरदानी लगाकर सो रही रही थी।

    गुटैया निवासी दोदराज ने बताया कि पत्नी माया घर के आंगन में खाट पर मच्छरदानी लगाकर सो रही थी। इसी दौरान उसकी खाट पर सांप पहुंच गया। उसने अपने बिस्तर पर किसी कीड़े के होने का आभास हुआ, जिसे उसने अपने हाथ से उसे हटाना चाहा, तभी सांप ने उसे काट लिया।

    खाट पर मिला सांप

    जब उसने उठ कर देखा तो खाट पर सर्प था। जिसे देख वह चिल्ला पड़ी। आवाज सुनकर स्वजन माया के पास पहुंचे, तो सर्प के काटने की बात कही। जिसे आनन–फानन में ले कर पड़ोस के गांव में झाड़-फूंक कराने पहुंचे।

    जहां हालत बिगड़ने पर स्वजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, वहां उसकी सुबह दस बजे इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जिसके शव को डाक्टरों ने मोर्चरी में रखवाया है। इधर माया की मृत्यु से बेटा सचिन सहित सभी स्वजन का रो–रोकर हाल बेहाल है।

    सीएमएस डा. रमाकांत सागर ने बताया कि सांप के काटने पर झाड़-फूंक न कराए, मरीज को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे। इसका उचित इलाज कर जान बचाई जा सके।