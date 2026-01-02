एयरपोर्ट के पास बनेगी AI City! लखनऊ के बाद यूपी के इस शहर को मिलेगा बड़ा तोहफा; याेगी सरकार ने की शुरुआत
यमुना प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा में एआई सिटी स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसके लिए जल्द ही एक सलाहकार एजेंसी का चयन किया जाएगा। यह एजेंसी एआई सिटी, ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में AI City स्थापित किया जा सकता है। प्राधिकरण इस परियोजना को मूर्तरूप देने के लिए सलाहकार एजेंसी का चयन करेगा। इसके लिए कंपनियों से जल्द प्रस्ताव मांगे जाएंगे। चयनित एजेंसी को एआई सिटी के विकास के मॉडल पर रिपोर्ट देनी होगी। लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश की यह दूसरी AI City होगी।
एआई सिटी के अलावा प्राधिकरण DATA, वित्तीय संस्थान और सूचना प्रौद्योगिकी हब के लिए भी एजेंसी की सेवाएं लेगा। प्रदेश सरकार ने गौतमबुद्ध नगर में एआई सिटी विकसित करने की घोषणा की है। प्रदेश सरकार के इस फैसले को मूर्तरूप देने के लिए यीडा कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। सेक्टर-11 में डेटा, वित्तीय संस्थान और सूचना प्रौद्योगिकी हब के विकास की संभावनाएं तलाश की जाएंगी।
चयनित एजेंसी को इनके विकास माॅडल पर अपने सुझाव देने होंगे। एआई समेत डेटा, वित्तीय संस्थान व सूचना प्रौद्योगिकी हब के लिए दो विकल्पों पर विचार हो रहा है। पहले विकल्प में प्राधिकरण सीधे कंपनियों को भूखंड आवंटन करे। एक समान कारोबारी प्रकृति की कंपनियों को एक साथ एक क्लस्टर में भूखंड दिए जाएं।
दूसरे विकल्प के तौर पर भूखंड का आवंटन विकासकर्ता कंपनी को किया जाएगा, जो एआई, डेटा, वित्तीय संस्थान और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों से संपर्क करेगा, उनकी जरूरतों के अनुरूप आवंटित भूखंड पर निर्माण कर कंपनियों को किराये पर देगा।
दूसरे विकल्प में एआई समेत अन्य श्रेणी की कंपनी के संपर्क, उन्हें यीडा क्षेत्र में स्थापित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से विकासकर्ता कंपनी की होगी। हालांकि प्राधिकरण की ओर से खुद भी कंपनियों से संपर्क कर यीडा क्षेत्र में आने का न्योता दिया जा रहा है।
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह का कहना है कि सेक्टर 11 में पांच सौ एकड़ जमीन प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। इसका उपयोग एआई सिटी, डाटा सेंटर, वित्तीय संस्थान एवं सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के क्लस्टर के तौर पर विकसित करने की योजना है। इस संबंध में जल्द ईओआई जारी कर कंपनी चयन किया जाएगा।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सड़क कनेक्टिविटी और दिल्ली के नजदीक होने का फायदा यीडा को मिल सकता है। अभी तक यीडा को मुख्य फोकस आवासीय, औद्योगिक व संस्थागत पर अधिक रहा है। भविष्य में इनके साथ ही यीडा बैंकिंग सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर पर भी यीडा का फोकस होगा। इससे शहर के विकास में संपूर्णता आएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।