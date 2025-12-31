Year Ender 2025: नोएडा की प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां, जेवर एयरपोर्ट से मेट्रो विस्तार तक क्या हुआ खास?

जागरण संवाददाता, नोएडा। 2025 विदा होने को है। 2026 के स्वागत की तैयारी हो रही है। हर ओर माहौल में उत्साह है। नए साल में नई उम्मीदों के साथ लोग स्वागत को तैयार हैं। साल 2025 ने भी अपनी यादें मानस पटल पर अंकित करके विदा ले रहा है। गौतमबुद्ध नगर के इतिहास में 2025 ने कई यादें दर्ज कीं। जो लोगों को वर्षों तक अपनी स्मृति दिलाती रहेंगी।

देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के तौर पर विकसित हो रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उद्घाटन की चर्चाएं होती रहीं, लेकिन उद्घाटन की घड़ी नहीं आई। हालांकि अक्टूबर में नेविगेशन उपकरणों की जांच के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के एयरक्राफ्ट के एयरपोर्ट क्षेत्र में गहमागहमी जरूरी रही। अक्टूबर और नवंबर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट का निरीक्षण भी करने पहुंचे।

मानसून की अच्छी वर्षा ने जहां लोगों को राहत दी, वहीं बाढ़ आफत बनकर भी आई। यमुना नदी के किनारे बसे गांवों के लोगाें कोइसकी वजह से मुसीबत झेलनी पड़ी। उन्हें अपना घरबार छोड़कर सुरक्षित ठिकाना तलाशना पड़ा। साल के अंत में प्रदूषण के प्रकोप से इस बार भी जिला नहीं बच पाया। तमाम उपायों के बावजूद लोगों के सांस का संकट बना रहा।

यमुना में आई बाढ़ के दौरान ओखला बैराज के पास का दृश्य। फोटो- जागरण आर्काइव जेवर में एयरपोर्ट के लिए अधिगृहीत भूमि पर चोरी छिपे हो रहे तीन मंजिला अवैध निर्माण के ध्वस्त होने के कारण चार लोग की मौत हुई। इस घटना ने लालच के लिए लोगाें दांव पर लगाई जा रही जिदंगी का सच सामने रखा।

निठारी हत्याकांड के लिए भी यह साल इतिहास के पन्ने में दर्ज होने वाला रहा। सुरेंद्र कोली के मुकदमे से बरी होने के बाद उसने 19 साल बाद जेल के बाहर आकर खुली सांस ली, इसके साथ ही निठारी हत्याकांड अनसुलझी घटनाओं की तरह फाइल में बंद होकर रह गया।