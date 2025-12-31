Year Ender 2025: नोएडा की प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां, जेवर एयरपोर्ट से मेट्रो विस्तार तक क्या हुआ खास?
2025 गौतमबुद्ध नगर के लिए कई घटनाओं और उपलब्धियों से भरा रहा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चर्चाएं रहीं, जबकि मानसून ने राहत और बाढ़ ने आफत दी। निठारी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। 2025 विदा होने को है। 2026 के स्वागत की तैयारी हो रही है। हर ओर माहौल में उत्साह है। नए साल में नई उम्मीदों के साथ लोग स्वागत को तैयार हैं। साल 2025 ने भी अपनी यादें मानस पटल पर अंकित करके विदा ले रहा है। गौतमबुद्ध नगर के इतिहास में 2025 ने कई यादें दर्ज कीं। जो लोगों को वर्षों तक अपनी स्मृति दिलाती रहेंगी।
देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के तौर पर विकसित हो रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उद्घाटन की चर्चाएं होती रहीं, लेकिन उद्घाटन की घड़ी नहीं आई। हालांकि अक्टूबर में नेविगेशन उपकरणों की जांच के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के एयरक्राफ्ट के एयरपोर्ट क्षेत्र में गहमागहमी जरूरी रही। अक्टूबर और नवंबर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट का निरीक्षण भी करने पहुंचे।
मानसून की अच्छी वर्षा ने जहां लोगों को राहत दी, वहीं बाढ़ आफत बनकर भी आई। यमुना नदी के किनारे बसे गांवों के लोगाें कोइसकी वजह से मुसीबत झेलनी पड़ी। उन्हें अपना घरबार छोड़कर सुरक्षित ठिकाना तलाशना पड़ा। साल के अंत में प्रदूषण के प्रकोप से इस बार भी जिला नहीं बच पाया। तमाम उपायों के बावजूद लोगों के सांस का संकट बना रहा।
यमुना में आई बाढ़ के दौरान ओखला बैराज के पास का दृश्य। फोटो- जागरण आर्काइव
जेवर में एयरपोर्ट के लिए अधिगृहीत भूमि पर चोरी छिपे हो रहे तीन मंजिला अवैध निर्माण के ध्वस्त होने के कारण चार लोग की मौत हुई। इस घटना ने लालच के लिए लोगाें दांव पर लगाई जा रही जिदंगी का सच सामने रखा।
निठारी हत्याकांड के लिए भी यह साल इतिहास के पन्ने में दर्ज होने वाला रहा। सुरेंद्र कोली के मुकदमे से बरी होने के बाद उसने 19 साल बाद जेल के बाहर आकर खुली सांस ली, इसके साथ ही निठारी हत्याकांड अनसुलझी घटनाओं की तरह फाइल में बंद होकर रह गया।
गौतमबुद्ध नगर जिला जेल से रिहा होने के बाद बाहर आता निठारी कांड का आरोपी सुरेंद्र कोली। जागरण आर्काइव
निक्की हत्याकांड से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक क्या क्या हुआ?
- ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की हत्याकांड ने देशभर में लोगों को झकझोर कर रख दिया। रील बनाने से नाराज होकर ससुराल वालों ने उसे जिंदा आगे के हवाले कर दिया।
- उत्तर प्रदेश की धाक दुनिया भर में मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का संस्करण एक बाद फिर यूपी की कला और संस्कृति को मंच देने में कामयाब रहा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उद्घाटन के इस इसका आगाज हुआ। कई केंद्रीय और प्रदेश के नेताओं ने इसमें शिरकत की।
- ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग हुए ड्रोन को लेकर चर्चा में आई राफे की विस्तार यूनिट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया।
- मेट्रो को बोड़ाकी तक विस्तार की बाट जोह रहे शहर के लोगों के लिए भी यह साल खुुशी देकर विदा हो रहा है। बोड़ाकी तक मेट्रो विस्तार को स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण भी शुरू हो चुका है।
- खेलों में भी 2025 उपलब्धि से भरा रहा। शहीद विजय सिंह पथिक क्रीड़ा संकुल ने राष्ट्रीय बाक्सिंग प्रतियोगिता की मेजबानी की। भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें कई पदक भी झटके।
- नोएडा के सेक्टर-126 और 63 थाने को खुद की इमारत मिली। डीजीपी के आगमन पर पिंक पुलिस बूथ का उद्घाटन हुआ। डायल 112 में अन्य वाहन जोडे गए। कमिश्नरेट को और मजबूत किया गया।
- सेक्टर-39 के जिला अस्पताल में एसएनसीयू (स्पेशल न्यू बार्न केयर यूनिट) और चाइल्ड पीजीआइ में बीएमटी (बोन मैरो ट्रांसप्लांट) की सुविधा शुरू हुई।
- किसानों का मुद्दा इस वर्ष भी खूब गर्म रहा। मांगों को लेकर प्राधिकरण और विद्युत निगम के मुख्य अभियंता कार्यालय पर कई बार धरना प्रदर्शन हुआ।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसाफ्ट के आरएंडडी सेंटर का शिलान्यास और सिफी के डेटा सेंटर का उद्घाटन किया
- वाहन चालकों के लिए ट्रायल के लिए भंगेल एलिवेटेड रोड को खोला गया।
- जंगल ट्रेल के रूप में वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन हुआ।
- नोएडा को राष्ट्रपति ने गोल्डन सिटी अवार्ड से नवाजा।
- चिल्ला एलिवेटेड का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू हुआ।
यह भी पढ़ें- Year Ender 2025: कानपुर-लखनऊ और गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर के लिए करना होगा इंतजार, जानें नई समय-सीमा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।