यूपी बोर्ड परीक्षा 2026: गौतमबुद्ध नगर में 60 परीक्षा केंद्र फाइनल, 42,674 परीक्षार्थी होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यूपी बोर्ड के हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्रों के बोर्ड की ओर से केंद्रों की फाइनल सूची जारी कर दी गई है। गौतमबुद्ध नगर जिले में इस बार 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। फरवरी 2026 में होने वाली यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में 42,674 परीक्षार्थियों में से 22,597 छात्र और 20,350 छात्राएं शामिल होंगी। इनमें से हाईस्कूल में 22,773 और इंटरमीडिएट में 20,947 छात्र पंजीकृत हैं। नकलविहीन परीक्षा कराए जाने के लिए शासन स्तर से लेकर स्कूल स्तर तक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं, पिछले वर्ष हुई परीक्षा में जिले में कुल 61 केंद्र बनाए गए थे।

केंद्रों की सूची शासन स्तर से हुई फाइनल माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यूपी बोर्ड की ओर से पहले राउंड में जारी की गई सूची में कुल 59 केंद्र बनाए गए थे। इसमें से पुराने 10 केंद्रों को काटा गया था और आठ नए केंद्र बनाए गए थे। डीआईओएस कार्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर आई 35 केंद्रों की आपत्तियों की सुनवाई करने के बाद पांच के नाम सूची से हटाकर छह नए स्कूलों के नाम शामिल किए थे, जिन्हें जोड़कर अब बोर्ड की ओर से 60 परीक्षा केंद्रों की सूची शासन स्तर से फाइनल जारी कर दी गई है।

मुकदमे के कारण हटाया गया अधिकारियों ने बताया कि 35 में अधिकतर स्कूलों ने शासन के तय मानकों के विपरीत अधिक दूरी पर केंद्र बनाए जाने की हैं और दूसरे नंबर पर पिछले वर्ष के अनुरूप इस वर्ष अधिक छात्रों को आवंटित किए जाना बताया था। इसमें चार उन आपत्तियों को स्वीकार किया गया है, जिनकी समस्या सही पाई। वहीं एक स्कूल का नाम प्रबंधक व प्रिसिंपल के बीच हुए मुकदमे के कारण हटाया गया था।

केंद्रों के नाम... राजकीय इंटर काॅलेज नोएडा, कुमारी मायावती राजकीय इंटर काॅलेज बादलपुर, भवानी शंकर इंटर काॅलेज सदर सराय नोएडा, अग्रसेन आदर्श इंटर काॅलेज दादरी, वैदिक कन्या इंटर काॅलेज दादरी, मिहिर भोज इंटर काॅलेज दादरी, वत्सराज स्वतंत्र भारत इंटर काॅलेज कलौदा, राणा संग्राम सिंह इंटर काॅलेज बिसहाड़ा, जवाहर इंटर काॅलेज मायचा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटर काॅलेज, खेड़ी भनौता, श्री गांधी इंटर काॅलेज दुजाना

नेहरू स्मारक इंटर काॅलेज साकीपुर, श्रीराम मॉडल इंटर काॅलेज थौला, बिहारी लाल इंटर काॅलेज दनकौर, जनता इंटर काॅलेज कासना, किसान इंटर काॅलेज पारसौल, किशन चंद गोकुल चंद इंटर काॅलेज धनौरी खुर्द, सुहरी लाल इंटर काॅलेज धनौरी कलां, छेदी लाल इंटर काॅलेज आकलपुर मयाना, पटेल इंटर काॅलेज अस्तौली, सीजीवी उच्च मा. हतेवाफार्म, आदर्श कन्या इंटर काॅलेज जेवर, महाराणा कुंभा इंटर काॅलेज खटाना दादूपुर, आदर्श हा.स्कूल खटाना, भारतीय आदर्श इंटर काॅलेज तिलपता

एसवी इंटर काॅलेज वैदपुरा, एसके इंटर काॅलेज गढ़ी चौखंड़ी, चेतराम शर्मा कन्या इंटर काॅलेज, सदरपुर, नवजीवन इंटर काॅलेज गेझा भंगेल, जनता इंटर काॅलेज रौजायाकूबपुर, किसान आदर्श इंटर काॅलेज दनकौर, पब्लिक इंटर काॅलेज रबुपुरा, डाॅ. आरएस इंटर काॅलेज बिलासपुर, आदर्श इंटर काॅलेज रौनीजा, आदर्श इंटर काॅलेज रन्हैरा, श्री दयानंद इंटर काॅलेज बंबावड़, श्री गांधी इंटर काॅलेज घोड़ी बछेड़ा, चौ. केशराम इंटर काॅलेज हबीबपुर, श्याम सिंह स्मारक इंटर काॅलेज, सर्फाबाद, मिहिर भोज बालिका इंटर काॅलेज दादरी

किसान मजदूर इंटर काॅलेज रिठौरी, नोएडा कन्या इंटर काॅलेज भंगेल बेगमपुर, पब्लिक इंटर काॅलेज जहांगीरपुर, एसएस इंटर काॅलेज बिलासपुर, केसीएस पब्लिक इंटर काॅलेज बरौला, एसडीएस इंटर काॅलेज नवादा दनकौर, विजय सिंह पथिक इंटर काॅलेज रनौली लतीफपुर, भारतीय आदर्श वैदिक बालिका इंटर काॅलेज तिलपता, पं. एस इंटर काॅलेज हबीबपुर, एसबी सिंह इंटर काॅलेज मोहियापुर

एसबी सिंह इंटर काॅलेज सूरजपुर, शांति देवी कन्या इंटर काॅलेज रबुपुरा, ब्रह्मवेद इंटर काॅलेज नई बस्ती, शिव चरण शर्मा इंटर काॅलेज ढोलारजपुरा, राजकीय हा.सै. स्कूल शादीपुर छिडौली, केएबीवीएम इंटर काॅलेज सादुल्लापुर, केसीएस बालिका इंटर काॅलेज सूरजपुर, राजकीय इंटर काॅलेज होशियारपुर, पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माडल इंटर काॅलेज चीती को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

इन स्कूलों के हटाए गए नाम जवाहर इंटर काॅलेज सैथली नोएडा, संगम ग्रीन पब्लिक स्कूल डेरी माछा, आरएस पब्लिक स्कूल लड़पुरा, डिवाइन पब्लिक स्कूल सलारपुर के यहां पर आधार बूथ नहीं होने कारण परीक्षा केंद्र की सूची से हटाया गया है। वहीं, बिसरख के बादामी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल के बीच किसी मामले को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है, इस कारण स्कूल को सूची से बाहर किया गया है।