नोएडा में तेज रफ्तार BMW ने साइकिल सवार को कुचला, ड्यूटी से घर लौट रहे शख्स की मौके पर मौत

डिजिटल डेस्क, नोएडा। थाना सेक्टर-20 क्षेत्र के अंतर्गत निहारी स्थित सरस्वती स्कूल के सामने देर रात करीब 11 बजे एक तेज रफ्तार बीएमडब्न्यू सवार ने एक साइकिल सवार व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। कार की टक्कर इतनी भीषण थी कि साइकिल के परखच्चे उड़ गए और साइकिल सवार सड़क पर दूर जा गिरा। पुलिस ने कार के मालिक मंकुल महाजन को गिरफ्तार कर लिया है। मंकुल ही उस समय कार चला रहा था।