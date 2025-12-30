आवारा कुत्ते ने 10 साल के बच्चे के पैर का मांस नोचा, RWA की शिकायत के बावजूद नहीं जागा नोएडा प्राधिकरण

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-82 स्थित पाकेट-7 में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं कम नहीं हो रहीं हैं। रविवार की रात आवारा कुत्ते ने हमला कर 10 वर्ष के बच्चे के पैर का मांस नोच लिया। बच्चा दहशत में हॅैं। शनिवार को भी पाकेट में आवारा कुत्ते ने एक व्यक्ति को काट लिया था।

बता दें सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बीमार और आक्रामक कुत्तों को संबंधित प्राधिकरण और नगर निगम पकड़कर शेल्टर में बंद करेगा। नोएडा प्राधिकरण की ओर से आवारा कुत्तों को लेकर जारी हुए आदेश का अनुपालन धरातल पर कम ही हो रहा है। आए दिन लोगों को आवारा कुत्ते काट रहे हैं।

सेक्टर-137 स्थित सुपरटेक इकोसिटी सोसायटी में ब्रिगेडियर की पुत्रवधू को आवारा कुत्ते ने बुरी तरह काटा था। रविवार की रात सेक्टर-82 स्थित पाकेट-7 में 10 वर्ष का ईशान दास खेल रहा था। इसी दौरान आवारा कुत्ते ने हमला कर उसके पैर पर बुरी तरह काटा और मांस नोच लिया। वहां मौजूद लोगों ने ईशान को बचाया।