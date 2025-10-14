किसान फटाफट करा लें यह काम... वरना अटक जाएगी PM Kisan Samman Nidhi की अगली किश्त 

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से जिले के 25,640 किसानों काे वंचित होना पड़ सकता है। निधि की अगली किस्त का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री बनी है। फिलहाल ऐसे किसानों को पास फार्मर रजिस्ट्री बनवाने का मौका है।

कृषि विभाग 15 नवंबर तक विशेष अभियान चलाकर शिविर लगाकर छूटे किसानों की रजिस्ट्री बनाएगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजनाओं का लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए वर्ष 2023 से फार्मर रजिस्ट्री बनानी शुरू की गई थी।

जिले में कुल 54554 किसान हैं। अभी तक इनमें से सिर्फ 28914 किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्री बनवाई है। फार्मर रजिस्ट्री में किसानों की पूरी डिटेल और सभी खसरों को एक साथ दर्ज कर नंबर जारी किया जाता है।

सहायक कृषि निदेशक राजीव कुमार ने बताया सम्मान निधि की अगली किस्त उन्हीं किसानों को मिलनी है, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री बनी होगी। सम्मान निधि से किसानों को वंचित न होना पड़े। इसके लिए 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक विशेष अभियान चलाकर ग्राम पंचायतों पर शिविर लगाए जाएंगे। किसान आधार कार्ड, खतौनी, मोबाइल नंबर के साथ शिविर में पहुंचकर फार्मर रजिस्ट्री बनवा सकते हैं। जनसेवा केंद्रों पर भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।