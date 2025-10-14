Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किसान फटाफट करा लें यह काम... वरना अटक जाएगी PM Kisan Samman Nidhi की अगली किश्त 

    By Gajendra Pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:22 AM (IST)

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है। अगली किश्त पाने के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, जिसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। बैंक खाते को आधार से सीड करवाना भी आवश्यक है। भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन करा लें और विसंगति होने पर कृषि विभाग से संपर्क करें।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से जिले के 25,640 किसानों काे वंचित होना पड़ सकता है। निधि की अगली किस्त का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री बनी है। फिलहाल ऐसे किसानों को पास फार्मर रजिस्ट्री बनवाने का मौका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कृषि विभाग 15 नवंबर तक विशेष अभियान चलाकर शिविर लगाकर छूटे किसानों की रजिस्ट्री बनाएगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजनाओं का लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए वर्ष 2023 से फार्मर रजिस्ट्री बनानी शुरू की गई थी।

    जिले में कुल 54554 किसान हैं। अभी तक इनमें से सिर्फ 28914 किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्री बनवाई है। फार्मर रजिस्ट्री में किसानों की पूरी डिटेल और सभी खसरों को एक साथ दर्ज कर नंबर जारी किया जाता है।

    सहायक कृषि निदेशक राजीव कुमार ने बताया सम्मान निधि की अगली किस्त उन्हीं किसानों को मिलनी है, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री बनी होगी। सम्मान निधि से किसानों को वंचित न होना पड़े। इसके लिए 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक विशेष अभियान चलाकर ग्राम पंचायतों पर शिविर लगाए जाएंगे। किसान आधार कार्ड, खतौनी, मोबाइल नंबर के साथ शिविर में पहुंचकर फार्मर रजिस्ट्री बनवा सकते हैं। जनसेवा केंद्रों पर भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।

    यह भी पढ़ें- PM-Kisan: इस दिन जारी होगी किसान सम्मान निधि योजना की किस्त, eKYC के बिना नहीं मिलेंगे पैसे; इन आसान स्टेप्स से ऑनलाइन करें चेक

    यह भी पढ़ें- PM Kisan 20th Installment: पीएम किसान की 20वीं किस्त मिलेगी या नहीं, ऑनलाइन करें चेक