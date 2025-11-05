Language
    नोएडा-ग्रेटर नोएडा में दो दिन नहीं होगी संपत्तियों की रजिस्ट्री, निबंधन विभाग ने बताई वजह

    By Ranjeet Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:20 AM (IST)

    नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दो दिनों तक संपत्ति की रजिस्ट्री बंद रहेगी। निबंधन विभाग सिस्टम में सुधार कर रहा है, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है। रजिस्ट्री बंद होने से नागरिकों को थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन विभाग ने जल्द ही सेवाएं बहाल करने का आश्वासन दिया है।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले के सभी छह सब रजिस्ट्रार कार्यालयों पर 10 और 11 नवंबर को संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं होगी। ऑनलाइन लेखपत्र पंजीकरण और अन्य आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी तरह से बंद रहेगी।

    इस दौरान निबंधन विभाग की प्रक्रिया को नए सर्वर पर स्थानांतरित करने का काम किया जाएगा। यह काम चार दिन तक चलेगा। दो दिन अवकाश के कारण लोगों को अधिक परेशानी नहीं होगी। निबंधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 12 नवंबर से सभी कार्यालयों में सामान्य रूप से काम होगा।

    एआईजी द्वितीय ब्रिजेश कुमार ने बताया कि स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का ऑनलाइन पोर्टल पर अभी मेघराज क्लाउड सर्वर से काम किया जा रहा है, लेकिन अब इसको बदला जाएगा। पुराने सर्वर की जगह नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड पर काम किया जाएगा। नया सर्वर लगाने का काम 8 से 11 नवंबर के बीच होगा।

    इन चार दिन में नोएडा के तीन और जेवर, दादरी व ग्रेटर नोएडा सब रजिस्ट्रार कार्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्री और अन्य आवेदनों का काम अस्थाई रूप से बंद रहेगा। इस दौरान रजिस्ट्री नहीं होगी। हालांकि 8 नवंबर को माह का द्वितीय शनिवार और 9 नवंबर को रविवार की छुट्टी रहेगी।

    केवल 10 और 11 नवंबर को लोगों को परेशानी हो सकती है। उन्होंने बताया कि 10 और 11 नवंबर को सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने-अपने कार्यालय में मौजूद रहेंगे और सर्वर की टेस्टिंग को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। इन दो दिन में 600 से अधिक रजिस्ट्री प्रभावित होंगी।

