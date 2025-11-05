नोएडा-ग्रेटर नोएडा में दो दिन नहीं होगी संपत्तियों की रजिस्ट्री, निबंधन विभाग ने बताई वजह

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले के सभी छह सब रजिस्ट्रार कार्यालयों पर 10 और 11 नवंबर को संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं होगी। ऑनलाइन लेखपत्र पंजीकरण और अन्य आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी तरह से बंद रहेगी। इस दौरान निबंधन विभाग की प्रक्रिया को नए सर्वर पर स्थानांतरित करने का काम किया जाएगा। यह काम चार दिन तक चलेगा। दो दिन अवकाश के कारण लोगों को अधिक परेशानी नहीं होगी। निबंधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 12 नवंबर से सभी कार्यालयों में सामान्य रूप से काम होगा।

एआईजी द्वितीय ब्रिजेश कुमार ने बताया कि स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का ऑनलाइन पोर्टल पर अभी मेघराज क्लाउड सर्वर से काम किया जा रहा है, लेकिन अब इसको बदला जाएगा। पुराने सर्वर की जगह नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड पर काम किया जाएगा। नया सर्वर लगाने का काम 8 से 11 नवंबर के बीच होगा।

इन चार दिन में नोएडा के तीन और जेवर, दादरी व ग्रेटर नोएडा सब रजिस्ट्रार कार्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्री और अन्य आवेदनों का काम अस्थाई रूप से बंद रहेगा। इस दौरान रजिस्ट्री नहीं होगी। हालांकि 8 नवंबर को माह का द्वितीय शनिवार और 9 नवंबर को रविवार की छुट्टी रहेगी।